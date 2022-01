Coronavirus: Magalie et sa famille s'apprêtent à retrouver le télétravail depuis Baudreix à partir de ce lundi

Le télétravail convient très bien à Magalie. Cette maman de 39 ans, qui habite Baudreix, à 15 kilomètres de la MSA (mutualité sociale et agricole) de Pau où elle travaille, ne fera plus la route que deux jours toutes les deux semaines à partir de ce lundi 3 janvier. Elle va donc retrouver son bureau, dans l'ancienne salle de jeux de ses filles, d'avant juillet 2021. "Nous avons eu une première période de télétravail complet entre le premier confinement et le mois de juillet. Puis nous avons retrouvé le bureau une semaine sur deux. Et nous repassons presqu'entièrement en télétravail à partir de ce lundi", explique-t-elle.

Magalie a acheté un bureau au début de la pandémie, lorsqu'elle a commencé le télétravail. Elle l'a installé dans l'ancienne salle de jeux des enfants. © Radio France - Manon Claverie

Plus concentrée, plus efficace, plus confiante

Cette organisation lui convient. "J'ai acheté un bureau exprès et j'ai une belle vue, face aux vaches", s'amuse la Béarnaise. "Ne pas avoir à faire la route enlève de la fatigue et du stress. Le matin je garde ma routine. Certains travaillent en pyjama mais moi je ne peux pas. Je me lève toujours à la même heure et comme de la chambre au bureau il n'y a qu'un pas, je commence plus tôt."

Elle remarque qu'elle est plus concentrée et efficace, sans les interruptions des collègues qui font partie, et elle ne s'en plaint pas non plus, de la vie de l'entreprise. Elle ne se sent pas isolée. "Nous avons des réunions régulières en visio, sur Teams, et le fait d'avoir des enfants à charge et d'aller à l'école permet de voir du monde". Le télétravail lui a même permis de prendre confiance en elle. "Au début, je me disais que je n'arriverais pas à boucler un dossier seule. Finalement, quand on n'a pas le choix, on le fait, et cela fonctionne très bien. Et puis les collègues sont toujours là pour répondre aux questions si besoin, on reste en contact", se réjouit-elle.

"Le fait de ne pas avoir la route à faire, niveau fatigue et stress, ça n'a rien à voir !" estime Magalie.

Télétravailler tout en gardant les enfants, en revanche, c'est impossible !"

Magalie.

Ses filles Léa et Mia, en classe de sixième et de CE1, remarquent que les parents sont "plus détendus" et plus disponibles : "quand elle est à la maison elle peut venir me chercher à la cantine et à la garderie. Et moi, je n'aime pas la garderie", apprécie Mia. Léa souligne quand même que le nouveau bureau de sa mère a pris de la place sur la salle de jeux... "Elle nous a demandé de dégager tous nos jouets. On avait des playmobils qu'on a dû bouger." "On partage l'espace !", relativise Magalie.

Si Magalie se fait très bien au télétravail, elle redoute en revanche que les établissements scolaires ferment à nouveau parce que "télétravailler tout en gardant des enfants, ça, c'est impossible !". Son conjoint Nicolas, qui travaille dans les bureaux de Safran Helicopter Engines à Bordes, par contre, préfère largement être sur site, où il est mieux équipé.