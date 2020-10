Coronavirus : les fauteuils de bureau pour télé-travailler se vendent comme des petits pains

Le télé-travail, ça vous parle ? Depuis le mois de mars, le télé-travail est vivement encouragé par le gouvernement. Beaucoup d'entre nous sont en télé-travail, total ou partiel et pour cela, il a fallu revoir l'organisation à la maison.

Il y a ceux qui font avec les moyens du bord comme Franck, un ingénieur qui ne passe qu'une journée par semaine en télé-travail :

Je me suis créé un espace bureau en mettant une planche sur des tréteaux"

Et il y a ceux qui investissent comme Jean-Michel et sa femme :

On cherche un fauteuil pour mon beau-père qui travaille de chez lui, on regarde le confort et l'ergonomie"