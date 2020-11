Coronavirus : les Fêtes de Bayonne et la Foire au Jambon auront-elles lieu en 2021 ?

Jean-René Etchegaray, le maire de Bayonne veut penser qu'il y aura des Fêtes de Bayonne à la fin du mois juillet 2021. "Il ne faut pas s'interdire d'y penser assure-t-il. Jean-René Etchegaray, reconnait tout de même que, "si elles doivent avoir lieu, les Fêtes de Bayonne seront particulières. On peut espérer que la situation sanitaire se sera améliorée d'ici là, qu'il y aura un vaccin et que de nombreuses personnes seront vaccinées ce qui peut nous permettre d'imaginer que, fin juillet, on puisse dans des conditions sanitaires qui seront peut être encore particulières organiser des rassemblements et donc des fêtes de Bayonne."

la Foire au Jambon au mieux en juin

Pour ce qui est de la Foire au Jambon, le maire annonce dores et déjà la couleur. Elle ne pourra pas se tenir eau printemps. Ce sera au mieux au mois de juin. Elle est prévue, pour le moment, du Jeudi 1 Avril 2021 au Dimanche 4 Avril 2021.

Les Fêtes de Bayonne et la Foire au Jambon de Bayonne rassemblement des centaines de milliers de personnes chaque année.