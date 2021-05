Coronavirus : les fêtes de Mauléon annulées à leur tour

Après Nay, Orthez, Bayonne ou encore Pampelune, les fêtes de Mauléon, prévues du 13 au 17 juillet, sont annulées à leur tour à cause de la crise sanitaire. Le comité des fêtes et la mairie craignaient une affluence trop forte, associée à un délai d'organisation très court.

Il n'y aura pas non plus de fêtes de Mauléon cette année. Prévues du 13 au 17 juillet 2021, elles sont finalement annulées. "Trop compliqué" pour la mairie et le comité des fêtes de la commune d'organiser un spectacle, en deux mois seulement. "En deux mois, trouver les acteurs nécessaires, c'est compliqué", explique Louis Labadot, le maire de Mauléon. Surtout qu'avec le 14 juillet un mercredi, "ça aurait été sur cinq jours", ajoute-t-il, "l'idée aurait été d'ouvrir les fêtes le mardi soir jusqu'au dimanche, c'était une gageure trop difficile à tenir".

Le risque d'une affluence trop forte

Autre argument avancé par le maire : le risque d'une affluence trop forte, à cause de l'annulation des autres fêtes autour, comme Orthez ou Navarrenx. "Si on fait les fêtes de Mauléon alors que d'autres fêtes sont annulées, ça risque de faire une affluence très très forte qui sera très difficile de gérer", précise Louis Labadot. Si les autres avaient été maintenues, "on aurait peut-être tenté le coup", mais là, "on avait des craintes au niveau de la gestion éventuelle".

Une fête foraine et la fête du 15 août maintenues

Les prochaines fêtes de Mauléon auront donc lieu à l'été 2022. En attendant, une fête foraine et un marché ouvert seront organisés aux alentours du 14 juillet dans la commune, et la fête de l'espadrille le 15 août est également maintenue, comme l'an dernier.