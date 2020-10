Coronavirus : les foulées beaunoises (toujours) maintenues

La Ville de Beaune fait son maximum pour que l'événement ait lieu le 14 novembre prochain. Et sauf nouvel arrêté préfectoral, les courses de 10 et 21 kms vont avoir lieu dans les vignes. Avec un protocole très strict.

Enfin une bonne nouvelle dans ce contexte de crise sanitaire : les foulées beaunoises sont pour le moment maintenues. En tout cas la ville de Beaune fait son maximum pour que l'événement ait lieu le 14 novembre prochain, en marge de la prochaine vente des vins des hospices de Beaune. Sauf nouvel arrêté préfectoral, les courses de 10 et 21 kilomètres vont avoir lieu dans les vignes.

Un protocole très strict

Un protocole très strict a donc été mis en place pour maintenir l'événement. Et la ville a suivi à la lettre les recommandations de la fédération d’athlétisme explique Thibaut Gloaguen l'adjoint aux sports à Beaune, "déjà on a diminué par deux l'effectif des coureurs, qui devront arriver obligatoirement masqués dans les zones de départ et d'arrivée. Une zone d'arrivée retravaillée pour éviter attroupement des coureurs".

Un protocole strict est prévu pour les prochaines foulées beaunoises en novembre. - Capture écran

Un événement qui compte

Et si la ville fait le maximum pour maintenir cet événement, "c'est parce qu'il regroupe un public très différent de 7 à 77 ans et que les gens son attachés à ces courses autant qu'à la vente des vins." En tout cas, la bouteille de vin attendra comme d'habitude les participant.e.s qui franchiront la ligne d'arrivée.

Pour le moment les organisateurs comptent 800 inscrits pour les deux courses, mais il est encore possible de s'inscrire ici.