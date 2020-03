Coronavirus : les Français se ravitaillent, dans l'attente d'un éventuel confinement

Même scénario un peu partout en France : alors que des nouvelles mesures de lutte contre le coronavirus sont attendues ce lundi soir, des dizaines voire des centaines de personnes ont fait la queue devant certaines grandes surfaces, afin de se ravitailler. Notamment en vue d'un possible confinement.

Les Français se sont précipités dans les magasins lundi afin de compléter leur garde-manger, craignant un confinement total face à l'épidémie de coronavirus, alors qu'Emmanuel Macron doit annoncer de nouvelles mesures dans la soirée.

Filtrage à l'entrée des magasins et rayons qui se vident

Un peu partout, en France, les mêmes scènes : des files d'attente devant les commerces alimentaires autorisés à rester ouverts, et des rayons qui se vident. Dans cet hypermarché au nord d'Amiens, celui des pâtes est vide. Razzia sur le papier toilette, les mouchoirs et le savon. Pratiquement un rayon sur trois est vide, rapporte France Bleu Picardie.

Le rayon pâtes du Carrefour d'Amiens Nord, ou ce qu'il en reste. © Radio France - Marc Bertrand

"Comme on ne sait pas comment ça va se passer on préfère y aller maintenant, histoire d'être sûrs de ne pas manquer", explique Olivier, un client de 41 ans qui attend patiemment devant la grande surface Ile Napoléon, à Illzach, en banlieue de Mulhouse (Haut-Rhin),

Beaucoup de clients portent des gants, et des masques, et sont soumis souvent aux mêmes mesures de protection, devant patienter avant d'entrer. "On a dû organiser un filtrage dès ce matin sinon c'était impossible à gérer", explique à France Bleu Paris une employée d'une supérette à Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Malgré cette régulation mise en place pour limiter le nombre de personnes présentes à l'intérieur des magasins, un reporter de France Bleu Normandie a fait plus d'une heure de queue à la caisse du Carrefour de Barentin, près de Rouen.

Devant le supermarché Carrefour de Barentin, une foule de clients patiente pour entrer. © Radio France - Théophile Pedrola

Même cohue décrite par un salarié d'Auchan de l'agglomération de Strasbourg (Bas-Rhin). "Nous avions 300 à 400 personnes qui attendaient en caisse, avec des caddies pleins à ras bord", raconte-t-il, "et beaucoup de monde dans le magasin, des gens qui se jetaient, couraient de rayon en rayon."

Dans plusieurs enseignes, les "drives" ont été également pris d'assaut. En raison de la demande, cette responsable communication de Leclerc à Caen explique que le site internet peut par moment être saturé. Au Neubourg, dans l'Eure, les gendarmes ont été appelés en renfort pour assurer la circulation aux abords du supermarché Leclerc.

Un phénomène d'imitation

"Comme les gens se projettent à être confinés pendant des semaines, ils se disent qu'il faut faire des réserves", commente auprès de l'AFP Pascale Hébel, directrice du pôle consommation du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Crédoc). Certains n'avaient pas anticipé jusqu'à présent et font leurs courses maintenant, tandis que d'autres sont poussés à acheter par imitation, en voyant la ruée dans les magasins, selon la spécialiste.

"En France, il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour l'alimentation" - Pascal Hébel (Crédoc)

Mais les autorités, les spécialistes et les professionnels de la grande distribution : il n'y a pas de risque de pénurie. "D'autres pays sont moins autosuffisants, mais en France, il n'y a pas de raisons de s'inquiéter pour l'alimentation", estime Pascale Hébel. "On dispose de stock et les industries continuent de produire des denrées", souligne-t-elle, en particulier de première nécessité comme le pain.

Comme des patrons de grandes surface, le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume a martelé lundi qu'il n'y avait pas de pénurie alimentaire en France face aux perturbations liées à la propagation du virus. Il a également appelé les Français à ne pas faire de réserves excessives. Car c'est ce type de comportement qui peut provoquer des ruptures temporaires de certains produits.

"La marchandise, on l'a !"

Des informations qui sont confirmées par les responsables de magasins que France Bleu a pu rencontrer sur le terrain. Pour eux, le fait que des rayons se retrouvent vides est un trompe-l'oeil et résulte du comportement de certains clients. "La marchandise, on l’a", répond-t-il. "Mais on ne réachalande que le matin, à l’ouverture du magasin. Les gens sont tellement à cran", explique le gérant du Carefour à Amiens, "si je remets des paquets de pâtes maintenant, ça risque de se finir en émeute".

"Des rayons se vident, mais c'est parce que nous n'avons pas le temps de les remplir"

Même son de cloche du côté d'Auchan à Strasbourg, où un salarié dénonce l'incivisme de certains clients. "Ils sont dans leur petite vague de panique, veulent leur petit truc à eux, et ne font pas attention à ce qui se passe à côté", déplore-t-il. Le Leclerc de Bourg-les-Valence (Drôme) a dû fermer temporairement ce lundi après-midi, le temps de réapprovisionner ses rayons. Il a ensuite rouvert, avec toujours une entrée par petits groupes.

"Des rayons se vident, mais c'est parce que nous n'avons pas le temps de les remplir, et que nous avons aussi du mal à y accéder tellement il y a de monde", confirme la responsable de communication de Leclerc à Caen. "Nous sommes approvisionnés quotidiennement par notre plateforme et notre centrale d'achats, nous sommes en contact avec nos fournisseurs, tout va bien", y compris pour le "drive". Elle affirme que pour une commande passée ce lundi, on peut prévoir une livraison mercredi ou jeudi.

L'épidémie va conduire à une augmentation des ventes de grande consommation de 10 à 15% dans les pays touchés par le virus, selon une étude du cabinet BCG. En cas de confinement, les sorties pour les courses restent par ailleurs autorisées.