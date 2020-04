Coronavirus : Les gendarmes de Haute-Garonne organisent un direct avec le joueur de rugby François Cros

En trois semaines, c'est le troisième Facebook Live organisé par la gendarmerie de Haute-Garonne. Logique puisque sur le terrain et sur les réseaux sociaux, les habitants posent plein de questions liées à la pandémie et aux mesures de confinement.

Les gendarmes de la Haute-Garonne organisent leur troisième Facebook Live ce jeudi. Pour l'occasion, un rugbyman du Stade Toulousain, François Cros, a été invité. La gendarmerie reçoit tellement de demandes, de questions liées au coronavirus, qu'elle a décidé de mettre en place ces échanges pour répondre au mieux aux habitants de Haute-Garonne.

Ça fonctionne très bien. La semaine dernière le direct des gendarmes de Haute-Garonne sur Facebook a recueilli 400 commentaires et plus de 100 partages. La commandante Anne Cochart, espère que ça va continuer comme ça : "_On se rendait bien compte qu'il y avait un besoin notamment sur le terrain. Beaucoup de questions, par exemple : 'Est-ce que j'ai le droit d'emmener ma grand-mère avec moi dans ma voiture ?' ou encore 'Si je sors promener mon chien et que je vais chercher du pain, je coche quelle case de l'attestation ?' C'est pour ça qu'on a décidé de mettre en marche le Facebook Live_."

Ça monte en puissance puisqu'au départ parmi les intervenants, il y avait le patron du SAMU de Haute-Garonne, Vincent Bounes. Et cette semaine, c'est carrément un international du Stade Toulousain qui y participe, le troisième ligne François Cros.