Coronavirus : les gestes barrières deviennent des jeux dans les écoles de l'agglomération de Sète

Pour limiter l'anxiété liée à la reprise de l'école mardi 12 mai dans les écoles, l'agglomération sétoise a mis en place une formation pour les Atsem et les animateurs qui interviennent au plus près des enfants. L'idée est d'intégrer les gestes barrières en les expliquant de manière ludique.

Dans la perspective de la rentrée mardi 12 mai des élèves au sein des établissements scolaires, l'agglomération et la ville de Sète a imaginé une formation à l’apprentissage des gestes barrières en direction des Atsem, les agents territoriaux spécialisés en école maternelle, et des animateurs périscolaires.

L'idée est de les former eux, mais aussi de leur donner des idées pour qu'eux-même puissent apprendre aux enfants à s’approprier ces gestes de manière ludique.

Une formation sur les gestes barrières pour les Atsem et les animateurs périscolaires

Une formation s'est tenue sur quatre jours pour les personnels de la ville de Sète mais aussi ceux de l’agglomération dans la salle Brassens, un lieu aéré et facilement modulable permettant le respect des règles sanitaires et de distanciation sociale.

Les enfants vont déjà avoir à faire à une prise de température à l'entrée de l'école et à des adultes portant des masques, autant rendre le plus ludique possible le reste. Pour Francine Tudesq, éducatrice de jeunes enfants et responsable de la ludothèque de la médiathèque Montaigne à l’agglomération, "il est important que les enfants comprennent ce qu'ils font pour intégrer au mieux ces gestes, sans que cela soit trop anxiogène".

Rendre les gestes barrières ludiques pour les enfants

Son service a imaginé plusieurs jeux, comme l’utilisation de paillettes pour montrer comment un lavage des mains efficace peut éliminer le virus, un rituel avec des marionnettes pour expliquer aux plus petits quels sont les gestes barrières, un flashmob à répéter chaque jour pour les plus grands ou des chansons pour le lavage des mains. "On s'est rendu compte tout simplement que le temps utilisé pour chanter deux fois Joyeux anniversaire était le temps nécessaire pour bien se laver les mains , les maîtresses peuvent adapter avec d'autres paroles."

Pour la distanciation sociale, que Francine Tudesq préfère appeler "distanciation physique", c'est compliqué pour un tout petit qui fait à peine plus d'un mètre de comprendre ce que veut dire une distance d'un mètre. Il est donc possible de fabriquer des ailes de cette taille environ pour les enfants (des ailes de papillon, de Batman, etc.) qui délimitent dans l'espace cette distance.

Garder les jeux malgré la distanciation physique

L'aménagement de la cour de récré a été réfléchi. Des délimitations au sol, des cerceaux pour créer des espaces individuels de jeu, des plateaux avec des jeux "parce qu'on ne peut pas complètement éliminer les jeux et les jouets".

Francine Tudesq est venue avec des idées, mais les animateurs et autres personnels aussi sont venus avec des outils : des ateliers philo pour les plus grands avec une question chaque jour sur le virus ou la société, des défis par équipe avec un maximum des gestes barrières respectés pour avoir des points, les bibliothécaires ont fourni une bibliographie sur des thèmes comme la peur ou les illustrations de coco le virus.

Savoir écouter l'anxiété des enfants

Cette approche permettra d'intégrer les gestes barrières de manière la plus ludique possible mais il faudra aussi entendre l'anxiété des enfants. "C'est normal d'être anxieux, les enfants ont entendu beaucoup de choses, parfois sans explications dans les familles. Or, l'enfant entend tout et s'il n'a pas d'explications, il peut fantasmer sur toutes ces paroles. À nous, éducateurs, animateurs, bibliothécaires d'entendre cette peur et de la raisonner."

Une rentrée pour laquelle Francine Tudesq est optimiste : "Tous les animateurs que j'ai rencontré sont plutôt contents de rentrer. La vie continue quoi !"

Francine Tudesq forme les Atsem et animateurs sur les gestes barrières Copier