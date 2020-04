Coronavirus : les Gladiators viennent en aide aux personnels soignants nîmois

Les Gladiators ont rassemblés des denrées alimentaires et du matériel devant le stade des Costières

Depuis la suspension du championnat de football de Ligue 1 le 13 mars dernier, les Gladiators ne prennent plus la direction du stade des Costières pour soutenir le Nîmes Olympique. Pour autant, le principal groupe de supporters du club a décidé de se mobiliser pendant cette période de confinement liée à l'épidémie de coronavirus. Les GN ont récupéré vendredi plusieurs kilos de denrées alimentaires ainsi que du matériel (gel hydroalcoolique, blouses) à destination des personnels soignants du CHU Carémeau et de la Polyclinique de Nîmes. Une initiative qui perdurera durant toute la période de confinement.

"Nous sommes amoureux du Nîmes Olympique mais aussi de notre ville." Baptiste, membre des Gladiators, n'a pas hésité une seconde pour venir en aide aux nombreux personnels soignants. "Nous avions beaucoup d'idées mais nous voulions surtout garder le côté humain et solidaire" ajoute-t-il.

Des dons venus de toute la ville

Une sacrée logistique s'est donc mise en place. "De petites équipes ont sillonné la ville pour récupérer des denrées alimentaires ou alors du matériel et le vendredi nous rassemblons tout aux Costières pour ensuite le distribuer" détaille Baptiste. Parmi les donateurs, on trouve des supporters du Nîmes Olympiques, des membres des Gladiators mais aussi de simple citoyen : "certains n'ont rien avoir avec le monde du foot" précise ce membre du groupe ultras.

Cette chaîne de solidarité est vouée à durer jusqu'à la fin du confinement. Afin de mieux gérer les dons mais aussi pour toucher un maximum de personnes, les Gladiators ont lancé une cagnotte en ligne.

Changer l'image des supporters

Il y a aussi un message derrière ce geste de solidarité. "On veut montrer que nous ne sommes pas juste des écervelés qui se battent aux matchs de foot et qui boivent de la bière. Nous sommes engagés dans de multiples causes comme la lutte contre le racisme" insiste Baptiste.