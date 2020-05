Coronavirus : les guichets des trésoreries et des centres de finances publiques sont tous fermés

En raison de la pandémie de coronavirus, les trésoreries et les centres de finances publiques de Loire-Atlantique et de Vendée sont tous fermés au public. Comme nous sommes en pleine période de déclaration d'impôt de revenu, des plages horaires sont réservées pour des rendez-vous téléphoniques, à prendre via le site impots.gouv.fr ou via le numéro national : 0809 401 401. Mais il n'y a pas d'accueil physique, et vous êtes nombreux à vous déplacer pour rien.

Flot continu de contribuables

A Nantes devant le centre des finances publiques Jules Verne, il n'y a pas la queue mais un flot continu de voitures et de piétons venus s'informer :

Le problème c'est que je n'ai pas de numéro fiscal, je ne suis plus étudiant, je viens de trouver un job.

Chacun à une bonne raison de se déplacer :

C'est notre première déclaration en commun. On ne sait pas comment faire.

Devant le centre des finances publiques Jules Verne de Nantes. © Radio France - Pascale Boucherie

Tous tombent sur le panonceau indiquant que le lieu est fermé et qu'il faut appeler un numéro de téléphone. Ils sont particulièrement agacés.

Je suis très en colère. On nous prend pour des imbéciles

Une situation que dénonce le syndicat CGT, Pierre-Yves Grelier :

Nous on demande à la direction de faire le nécessaire pour informer et éviter que les gens se cassent le nez devant nos portes fermées, car c'est très frustrant.

Le syndicat à bon espoir de voir rouvrir la totalité des guichets pour le 2 juin.

Tolérance en cas de retard

Cette année les impôts de Loire-Atlantique attendent exactement 797 870 déclarations de revenus, et ceux de Vendée 380 000. Date limite pour la télédéclaration de revenus dans le 44 : 8 juin, dans le 85 : 11 juin. Version papier : 12 juin.

La CGT assure que cette année, en raison du covid 19, il y aura une tolérance en cas de retard.