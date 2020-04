Coronavirus : les habitants de Courcy dans la Marne ont confectionné 200 blouses pour les soignants

"C’est une véritable entreprise qui s’est montée en quelques jours", dit fièrement Martine Jolly, la maire de Courcy, commune de 1200 habitants au Nord de Reims. Face à la pénurie de matériel pour les soignants et suite à l’appel de la préfecture de la Marne aux couturiers et couturières du département, le 2 avril dernier, plus d’une cinquantaine de bénévoles se sont mobilisés à Courcy, pour confectionner des blouses pour le personnel du CHU de Reims.

Fait à Courcy avec amour

Résultat après une semaine de travail, 200 blouses seront prêtes d’ici ce jeudi soir. Elles sont réalisées avec des draps. Les bénévoles travaillent depuis chez eux. Des livreurs équipés de masques, eux aussi bénévoles, récupèrent les blouses pour centraliser les stocks au fur et à mesure.

Tout est fait gracieusement mais avec un sérieux professionnel. Les bénévoles collectent les draps, coupent, cousent, lavent, repassent et plient les blouses, avant de les mettre en carton. Ensuite, des étiquettes sont collées sur les cartons, avec la mention "fait à Courcy avec amour".

Collection printemps-été

"Il y a même la collection printemps-été, dit Martine Jolly, avec des blouses aux tissus colorés, avec des motifs, des fleurs, des blouses bi-colore qu’on appelle par exemple vanille-fraise, certaines ont de la broderie. D’autres ont des imprimés avec Mickey ou des dragons, parce que des enfants nous ont donné leurs couettes", dit-elle, émue par la générosité de ses administrés.

Une des blouses réalisée par les habitants de Courcy. - Martine Jolly

Toutes les blouses sont réalisées sur la base du patron qui a été dévoilé par la préfecture de la Marne. "On a hâte de les voir dans les services hospitaliers, elles sont colorées. On espère que ce sera un rayon de soleil pour les soignants et les patients", rajoute Martine Jolly. Les habitants de Courcy prévoient aussi une vingtaine de blouses pour l’Ehpad Le grand jardin, à Bourgogne. "Ensuite, on se lancera dans la fabrication de masques en tissu pour les habitants", dit aussi la maire de la commune.

Besoin de draps et d’élastiques

Les bénévoles de Courcy ont encore besoin de draps et d’élastiques pour continuer leur bonne oeuvre. Si vous souhaitez les aider, vous pouvez déposer vos dons, soit à la mairie de la commune, soit contacter le 03.26.49.60.10 ou communecourcy@orange.fr, un livreur viendra les récupérer.