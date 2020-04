Le maire de Dijon et président de Dijon Métropole a annoncé lundi 27 avril que chaque Dijonnais recevrait trois masques avant le 11 mai. La Ville prévoit de les distribuer les 09 et 10 mai.

Coronavirus : distribution des masques les 09 et 10 mai pour les habitants de Dijon Métropole

Chaque Dijonnais aura accès à deux masques lavables et un masque chirurgical

La distribution de masques aux Dijonnais aura lieu le week-end des 9 et 10 mai, juste avant le déconfinement strict du 11 mai en Côte-d'Or, c'est ce que confirme la ville. Chaque habitant de la métropole de Dijon doit en recevoir trois : deux en tissu lavable et un chirurgical.

Une cinquantaine de lieux de collecte seront dévoilés mardi

Le maire de Dijon et président de la métropole François Rebsamen a annoncé la commande de 1 million de masques chirurgicaux et 700.000 masques en tissu.

On connaitra plus de détails sur les modalités et les lieu de la distribution mardi, après la vidéo hebdomadaire publiée par François Rebsamen depuis le début du confinement. Une cinquantaine de points de collecte sont prévus.

