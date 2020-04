Coronavirus : Les Hauts-de-France en rouge sur la carte provisoire du déconfinement

Sans grande surprise, l'ensemble de la région Hauts-de-France est en rouge sur la carte provisoire du déconfinement. Cette carte indiquera le niveau plus ou moins large de déconfinement qui s'appliquera à un territoire donné à partir du lundi 11 mai. Le gouvernement n'a pas encore détaillé quelles seront les conséquences pour les départements classés "rouge" mais cela pourrait retarder, par exemple, la réouverture des écoles.

Vert pour la circulation du virus

Pour l'instant, deux critères guident le gouvernement : le premier est la circulation du virus (mesurée par le nombre de cas suspects de Covid-19 admis aux urgences). Sur ce critère, seul le département de l'Aisne est classé rouge dans la région. Plus de 10% des admissions aux urgences ces 7 derniers jours ont concernés des cas suspects ou avérés de malades du nouveau coronavirus.

Carte de circulation du virus établie par le Ministère de la Santé - capture écran France Info

Rouge pour les hôpitaux

Deuxième critère retenu, la tension dans les hôpitaux liés aux patients atteints du virus. Si plus de 80% des lits de réanimation dans le département sont occupés par ces patients, le territoire se colorie en rouge. Les 5 départements des Hauts-de-France connaissent une tension dans les services de réanimation des hôpitaux.

Carte de tension hospitalière dévoilée par le Ministère de la Santé - Capture d'écran

Cela peut-il changer ?

Ce jeudi, on comptait 360 personnes en réanimation dans les hôpitaux des Hauts-de-France. Il y en avait 421 une semaine plus tôt et 583 au plus fort de l'épidémie, le 7 avril dernier. Au CHU de Lille, on est désormais sur "une à deux admissions par jour en réanimation de patients atteints du Covid-19 contre une vingtaine il y a un mois environ" explique Patrick Goldstein qui appelle à la vigilance de tous. Le chef du service des urgences dans le Nord fait part aujourd'hui de ses craintes sur le manque de médicaments : "il faut reconstituer nos stocks en anesthésie notamment.

Il y a un problème mondial d'alimentation en médicaments et ça prendra plusieurs semaines.

D'où la nécessité de reporter toujours des opérations non-urgentes et de donner la priorité aux services d'urgence et à laa cancérologie.