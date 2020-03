Coronavirus : les Gothiques d'Amiens qualifiés d'office après l'annulation du match à Mulhouse

La Fédération française de hockey sur glace a décidé de qualifier d'office les Gothiques d'Amiens après l'annulation du sixième match des quarts de finale des playoff contre Mulhouse vendredi dans le haut-rhin à cause du coronavirus. La préfecture de la Somme a refusé de déplacer le match à Amiens.

La fédération française de hockey sur glace (FFHG) a décidé de qualifier Amiens d'office pour les demies-finales des playoff ! Le sixième match décisif entre les Gothiques et Mulhouse avait été annulé vendredi, en raison de la progression du coronavirus dans le Haut-Rhin. La préfecture du département alsacien a interdit les rassemblements de plus de cinquante personnes. La fédération explique avoir "constaté avec regret qu’il était impossible de poursuivre la série en cours, et ce bien que toutes les solutions de repli aient été envisagées".

La préfecture de la Somme a refusé d'accueillir le match à Amiens

Amiens avait proposé de jouer le match au Coliseum, mais la préfecture de la Somme a refusé d'autoriser le déplacement de l'équipe mulhousienne à Amiens, selon la FFHG. Le bureau directeur de la fédération a donc décidé samedi soir, après une réunion extraordinaire, le gel des scores en l'état. Elle accorde donc la victoire à Amiens, qui menait trois matchs à deux, et ce pour "garantir le bon déroulement de la compétition".

Nous tenions à féliciter le club de Mulhouse pour son parcours et nous aurions préféré avoir la possibilité de terminer la série en cours

"Nous tenions à féliciter le club de Mulhouse pour son parcours et nous aurions préféré avoir la possibilité de terminer la série en cours", regrette le club des Gothiques sur sa page facebook. Les demi-finales commenceront ce mardi 10 mars et opposeront Grenoble à Amiens et Rouen à Angers.