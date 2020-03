Coronavirus : l'accès aux maternités restreint, "une angoisse" pour les parents du Berry

Conséquence du coronavirus, les règles se durcissent dans les établissements de santé. Dans les maternités de Bourges et Châteauroux, une mesure récente fait beaucoup réagir : désormais, les futurs papas ont l'autorisation d'assister à l'accouchement, mais pas de rester avec leur femme et leur enfant dans la maternité les jours qui suivent.

Les visites à la maternité interdites

C'est l'hôpital de Bourges qui a pris cette mesure en premier, mercredi 18 mars. Dans une publication Facebook, le centre hospitalier Jacques-Coeur indique : "Concernant la maternité, les visites sont interdites. Le père peut assister à l'accouchement à condition que lui ou la mère ne soient pas symptomatiques."

Pour la pédiatrie et la néonatologie, seuls les parents peuvent venir pour les visites, à condition de ne pas être symptomatiques. Les parents ne peuvent pas faire les visites en même temps, mais un par un. Cette mesure exceptionnelle a pour objectif de protéger la population, en freinant au maximum la propagation du virus dans le département. "

Du côté de l'hôpital de Châteauroux, la cheffe de service gynécologie-obstétrique a fait le tour des chambres, ce vendredi matin, pour informer ses patientes. L'hôpital prend les mêmes mesures que celui de Bourges, et pour les mêmes raisons : il s'agit de protéger à la fois la mère, le père, le bébé, et le personnel soignant.

Une mesure pas toujours acceptée par les futurs parents : "C'est angoissant"

Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'internautes félicitent l'hôpital de Bourges pour cette mesure forte. Mais d'autres ont du mal à comprendre : "N'y a-t-il pas plus de risques pour bébé et maman, de passer ses 1ers jours sans papa, ne pas pouvoir construire dès le début cette relation fondamentale entre bébé et son père ?? Pareil pour la mère, qui sera sans soutien moral et physique ??", se demande par exemple Alexis.

Nous avons contacté une future maman par message, Manon, qui attend son premier enfant dans un mois environ et qui doit accoucher à Bourges. "Malgré l'épidémie, mon conjoint, ni moi ne comprenons la mesure d'éloignement. [...] Je vais vivre mon premier accouchement d'ici quelques semaines, et mon conjoint ne pourra pas assister aux premiers jours de sa fille, il ne la verra que quelques instants si il peut assister à l'accouchement, ce qui n'est pas une certitude à l'heure d'aujourd'hui. C'est important pour un père de vivre ces moments précieux ; les premiers soins, les premiers bains..."

"C'est angoissant", explique la jeune femme, "et certaines personnes de mon entourage peine à comprendre ce que je ressens car pour eux, c'est surtout la santé du bébé qui leur importe, ce que je comprends mais la maman aussi va vivre un moment où elle a besoin d'être bien entourée, surtout par son conjoint." Manon envisage même l'hypothèse d'accoucher toute seule, au cas où les mesures seraient encore renforcées.

"C'est également un crève-coeur" pour les soignants, assure l'hôpital

Sur sa page Facebook, l'hôpital Jacques-Coeur dit comprendre la douleur des parents mais que les mesures sont nécessaires. "Pour les équipes, c'est également un crève-cœur de mettre en place ces restrictions si contraignantes. [...] Bien sûr que pour tout le monde, il est préférable que tous ces premiers moments puissent être vécus à deux. C'est pour cela que la présence du père est toujours autorisée pour le moment en salle d'accouchement, pour vivre les tous premiers instants de bébé et partager ce moment extraordinaire."

L'hôpital répète : "Cette mesure de protection vise surtout à protéger tout le monde de cette épidémie. Si le nouveau-né contracte le virus dès sa naissance, c'est un traumatisme pour tout le monde. S'il doit être transféré dans un autre département ou une autre région, ce sera encore plus difficile pour les parents et le nouveau-né. Si les équipes soignantes sont touchées, comment pourront se dérouler les accouchements ?"

"Toutes ces situations auraient finalement encore plus d'impacts dommageables que ces mesures de protection qui, certes, restreignent la présence du père, mais permettent au nouveau-né de pouvoir naître dans les conditions les plus optimales qui soient face à cette situation sanitaire exceptionnelle."