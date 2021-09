Coronavirus : les hôpitaux marseillais recrutent en urgence des soignants pour les unités Covid

L'APHM recrute donc plus d'une cinquantaine d'infirmiers mais aussi des aides-soignants et des cadres de santé.

Les chiffres de l'épidémie s'améliorent dans les hôpitaux de Marseille mais la crise sanitaire n'est pas terminé et il manque toujours de personnels d'où ce recrutement lancé par l'AP-HM qui a besoin d'infirmières et d'infirmiers. Les hôpitaux de Marseille ont déjà pourtant recruté 300 soignants depuis le mois de juin.

Les lits de réanimation nous consomment beaucoup d'infirmiers, les patients ont besoin de beaucoup de soins, soins techniques, d'infirmiers pour aujourd'hui et pour demain, Des soignants partent à la retraite, on a aussi les arrêts de travail liés aux soignants non vaccinés, on recrute pour remplacer les professionnels pas vaccinés - Karen Inthavong, est coordinatrice général à l'APHM

Une trentaine de professionnels non vaccinés sont suspendus, cela s'ajoute à un absentéisme déjà très important : "On a un absentéisme énorme à Marseille, des gens se sont arrêtés, je reconnais aussi la difficulté du métier je comprends que des jeunes et moins jeunes sont en difficulté de continuer d'exercer, peur de rentrer chez soi avec le virus, horaires particuliers, travail avec souffrance et en plus virus, les personnels sont fatigués.. et je le comprends" .

Du côté des soignants, on milite justement pour de meilleures conditions de travail pour attirer ces nouvelles recrues, Guillaume Aldrin est infirmier et secrétaire général de la CGT des hôpitaux sud : "Toutes les catégories liées aux conditions de travail et politiques de non remplacement sont épuisées, ils ont du mal à faire face aux départs, et derrière avec la pandémie ils ont besoin de personnel, faut améliorer les conditions, les salaires, la violence explose en psychiatrie, moi je leurs dis c'est bien d'embaucher mais faut améliorer les conditions de travail pour soigner dignement dans nos hôpitaux publics" .

