Coronavirus : les hospitalisations continuent de baisser, presque 18.000 décès en France

Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, a présenté ce jeudi soir le bilan quotidien de l'épidémie de Covid-19 en France. Depuis le 1er mars, 108.847 cas de Covid-19 ont été confirmés par tests (soit 2.641 de plus en 24 heures), et plus de 75.850 personnes ont été hospitalisées. Parmi elles, près de 32.812 personnes sont rentrées à domicile.

On déplore au total 17.920 décès depuis le 1er mars en France (11.060 dans les hôpitaux et 6.860 dans les Ehpad et établissements médico-sociaux)

Les hospitalisations continuent de baisser

Actuellement, 31.305 personnes sont hospitalisées, soit 474 de moins en 24h, c'est la deuxième journée de baisse consécutive. Ce jeudi, le solde est négatif, pour la huitième journée consécutive : 6.248 patients sont en réanimation (-209 en 24h). "La circulation du virus se stabilise à un niveau élevé" indique Jérôme Salomon.

La situation sur le porte-avions Charles de Gaulle

Ce mercredi soir, le Ministère des Armées a publié un communiqué sur la situation des marins du groupe aéronaval, composé notamment du porte-avions Charles de Gaulle et de la frégate Chevalier Paul, rentrés prématurément à Toulon après la confirmation de cas de Covid-19 parmi les marins.

Selon le Ministère, 668 marins sont positifs. 31 personnes sont hospitalisées, dont une en réanimation, à l'hôpital militaire de Toulon.