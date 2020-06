Coronavirus: Les hôteliers de Thonon-les-Bains donnent l'alerte: Tripadvisor déconseille la France

Le moral des professionnels du tourisme n'était déjà pas bon mais là, c'est un peu le coup de grâce: la plateforme touristique Tripadvisor déconseille les destinations touristiques françaises pour cause de Covid 19!

Ce sont des hôteliers de Thonon-les-Bains qui ont alerté l'office du tourisme de leur commune de Haute-Savoie, des professionnels inquiétés par le faible niveau de réservations de ces derniers jours, pire par des annulations, motivées par le message suivant sur Tripadvisor "Les voyages touristiques sont actuellement restreints vers cette destination en raison du Covid 19".

C'est un handicap majeur, c'est l'une des premières plateforme sur laquelle les gens atterrissent pour préparer leur séjour, voire réserver leur séjour. ils achètent des millions de mots-clé dans le tourisme chaque jour, et donc ils ont beaucoup plus de poids que nous ne pouvons en avoir sur nos visiteurs. Alors que nous avons tous, pour faire face à cette crise, injecté énormément d'argent dans des campagnes de communication pour faire revenir les touristes français et étrangers, un message comme ça, c'est vraiment une perte de temps et de tout"-Julie Legros, directrice de l'office du tourisme de Thonon-les-Bains

Saisi deux fois depuis la semaine dernière par l'office du tourisme de Thonon-les-Bains, le site américain a d'abord répondu que: "le message sur la page de Thonon-les-Bains correspond en tous points à la situation causée par l'urgence sanitaire" avant ce lundi d'infléchir sa position "le message allait être traité, qu'une équipe travaillait sur sa révision, mais qu'il fallait faire preuve d'un peu de patience".

Pas question d'être patient, nous ne sommes pas plus touchés que l'Italie ou l'Allemagne

Toutes les heures où ce message s'affiche, ce sont des heures où nous perdons de l'argent, et où nos socio-professionnels paient le plus lourd tribut. Alors on ne va pas baisser les armes, tant que le message ne sera pas enlevé, puisqu'il n'est pas présent, ni sur l'Italie, ni sur l'Espagne, sur l'Allemagne, et que nous ne sommes pas plus touchés par le Covid 19 que ces destinations-Julie Legros