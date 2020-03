Coronavirus : les infirmières libérales du Sud-Drôme ont un besoin urgent de matériel de protection

Un collectif de 150 infirmières libérales du sud de la Drôme vient de se monter pour lancer un appel. Elles ont besoin de masques et de blouses pour faire face à l'épidémie qui touche de plus en plus de personnes dans le département.