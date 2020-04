EN DIRECT - Coronavirus : le pic de l'épidémie n'est pas encore passé en Moselle

En ce 16ème jour de confinement, retrouvez toutes les infos essentielles en Moselle et dans le Pays Haut pour ce mercredi 1er avril.

L'essentiel

Les élus mosellans sont unis pour relayer l'appel à l'aide des hôpitaux de Metz-Thionville, qui arrivent à saturation.

Le pic de l'épidémie n'est pas encore atteint dans le Grand Est. Les appels au Samu sont un peu moins nombreux depuis 48h en Alsace, mais les services de réanimation restent saturés dans toute notre région, et particulièrement en Moselle.

6h10 : Alors que le nombre d'hospitalisations semble stagner en Alsace, l'Agence régionale de santé du Grand Est se veut prudente : on n'a pas encore atteint le pic de l'épidémie. Selon son directeur Christophe Lannelongue, il faudra probablement attendre deux semaines pour constater une baisse des hospitalisations et des admissions en réanimation.

6h : Les élus locaux de Moselle relayent le SOS lancé la veille par le CHR de Metz-Thionville. "J'appelle les départements à se mobiliser pour accueillir des patients mosellans" lance Patrick Weiten, le président du conseil départemental de la Moselle. Le sénateur mosellan Jean-Marc Todeschini a adressé quant à lui un courrier au Premier ministre et au ministre de la Santé pour demander que "tous les hôpitaux mosellans disposent de moyens exceptionnels". Le maire de Metz Dominique Gros, lui, lance un appel à l'aide dans toute la France : "Malgré des évacuations de patients vers l'Allemagne et la Nouvelle Aquitaine, nous n'avons à peine que quelques lits de réanimation de libres, la situation est critique et nous en appelons à la solidarité pour notre territoire en crise". Dominique Gros promet de rendre la pareille quand la crise sera passée en Lorraine et qu'il faudra aider d'autres territoires. Il a sollicité notamment l'Association des maires de France. Les hôpitaux mosellans disposent de 170 lits de réanimation au total.