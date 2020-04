Coronavirus : les infos à retenir en Vaucluse ce mardi 14 avril

Gel et masque, le minimum pour se protéger du coronavirus.

Emmanuel Macron a annoncé la prolongation du confinement jusqu'au 11 mai dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 qui a fait près de 15.000 morts en France, et promis que les écoles et crèches commenceront à rouvrir progressivement à partir de cette date. Pour Avignon et le Vaucluse, l'une des conséquences des annonces du Président de la République est l'annulation du Festival d'Avignon qui sera actée en conseil d'administration le 20 avril.

Selon le dernier bilan publié ce lundi soir, le Vaucluse n'enregistre aucune nouvelle victime du covid-19 ces dernières 24 heures. 27 personnes sont mortes, dans le département depuis début mars. 73 personnes sont hospitalisées et 17 se trouvent en service de réanimation : des chiffres en baisse par rapport à ce week-end. 123 personnes sont sorties de l'hôpital et ont pu rentrer chez elles.

Le fil de la journée

12h00 : Comme nous vous l'annoncions lundi soir, le Festival d'Avignon est annulé en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Son directeur, Olivier Py, a estimé lundi soir dans un communiqué que "les conditions ne sont plus aujourd'hui réunies pour que la 74e édition se déroule du 3 au 23 juillet". Les organisateurs ont "pris acte des déclarations du Président de la République". La décision sera officialisée en conseil d'administration lundi 20 avril. Emmanuel Macron a expliqué lundi soir que les gros festivals ne pourraient se tenir avant, au moins, la mi-juillet.

11 h37 : Le Grand prix de France de Formule 1 (qui est la première des courses encore programmées au calendrier de la saison 2020 de F1) est prévue du 26 au 28 juin sur le circuit Paul-Ricard au Castellet (Var.) La direction de la course "communiquera dans les prochains jours à venir." Report, huis clos, annulation... tous les scénarios ont été étudiés.

11 h33 : Le dernier bilan de l'épidémie en Vaucluse selon les chiffres communiqués lundi soir par la préfecture de Vaucluse. Le prochain bilan tombera en fin de journée.