Jour après jour, pendant le confinement, France Bleu Saint-Étienne Loire relaie ici les initiatives des uns et des autres comme les infos pratiques.

Coronavirus : les initiatives et infos pratiques dans la Loire et la Haute-Loire au 31e jour de confinement

Des tenues de protection pour les personnels soignants à base de sacs de congélation et de sacs poubelle en Lorraine.

France Bleu Saint-Étienne Loire rassemble ici jour après jour les aides et initiatives qui se mettent en place dans la Loire et la Haute-Loire pendant le confinement. Nous ouvrons l'œil mais n'hésitez pas à nous les signaler via les réseaux sociaux : notre page Facebook ou notre compte Twitter.

Un masque réutilisable pour chaque habitant d'Auvergne-Rhône-Alpes

Les huit millions d'habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes vont chacun bénéficier d'un masque réutilisable, annonce ce jeudi Laurent Wauquiez.

Le Département de la Haute-Loire et l'hôpital Emile-Roux réceptionnent 120 000 blouses

Le Conseil départemental de la Haute-Loire, doit réceptionner ce jeudi après-midi des surblouses auprès de l'entreprise IPS à Bas-en-Basset. 120 000 blouses ont été commandées, en collaboration avec le Centre Hospitalier Emile Roux.



Des dessins d'enfants pour les soignants...

L'équipe soignante de la Résidence Mutualiste Alpha à Champdieu, a reçu de nombreux dessins de remerciements d'enfants.

... et pour les résidents des maisons de retraite

La Ville du Puy-en-Velay lance l'opération "Je dessine pour nos aînés dans les maisons de retraite" pour égayer le quotidien des résidents des Ehpad. Vous pouvez envoyer les dessins de vos enfants par mail à service.communication@lepuyenvelay.fr pour une publication sur les différentes sites et réseaux sociaux de la Ville, vous pouvez aussi les déposer dans la boîte aux lettres de l'Hôtel de Ville du Puy-en-Velay, place du Martouret, ou encore les envoyer directement dans les maisons de retraite ponotes.