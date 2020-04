Jour après jour, pendant le confinement, France Bleu Saint-Étienne Loire relaie ici les initiatives des uns et des autres comme les infos pratiques.

Coronavirus : les initiatives et infos pratiques dans la Loire et la Haute-Loire au 33e jour de confinement

France Bleu Saint-Étienne Loire rassemble ici jour après jour les aides et initiatives qui se mettent en place dans la Loire et la Haute-Loire pendant le confinement. Nous ouvrons l'œil mais n'hésitez pas à nous les signaler via les réseaux sociaux : notre page Facebook ou notre compte Twitter.

30 000 surblouses en Haute-Loire

le département et le CH du Puy-en-Velay ont commandé 120 000 surblouses auprès de l'entreprise locale IPS basée à Bas-en Basset. Les 30 000 premières ont été livrées. Elles serviront aux Ehpads et aux établissements médico-sociaux.

Le CHU de Saint-Etienne coordonne Covidaxis

Le CHU de Saint-Etienne et l’Institut Pasteur ont débuté cette semaine un essai clinique national qui va évaluer plusieurs médicaments, en l’absence de vaccin, pour l'instant. L’essai clinique prévoit de tester pour cela l’hydroxychloroquine contre son placebo puis le lopinavir/ritonavir également contre son placebo. "Afin de tester l’efficacité protectrice de ces médicaments, 600 soignants travaillant en hôpital, en EHPAD ou en libéral seront inclus dans chacun des 2 volets de l’étude et prendront le médicament actif ou son placebo pendant 2 mois" explique le CHU dans un communiqué.

Soir de derby pour Wesley Fofana

Le défenseur de l'AS Saint-Etienne dispute ce soir un derby face à un rappeur lyonnais, La Famax. Rendez-vous virtuel bien entendu, disputé sur le jeu vidéo Fifa20.