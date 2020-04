Coronavirus : les initiatives et infos pratiques dans la Loire et la Haute-Loire au 34e jour de confinement

France Bleu Saint-Étienne Loire rassemble ici jour après jour les aides et initiatives qui se mettent en place dans la Loire et la Haute-Loire pendant le confinement. Nous ouvrons l'œil mais n'hésitez pas à nous les signaler via les réseaux sociaux : notre page Facebook ou notre compte Twitter.

Lilou chante le confinement

Les Stéphanois Christophe et Anne (qui bricolent et cuisinent respectivement encore plus) ont enregistré leur fille Lilou chanter sur l'air de "Deuxième génération" de Renaud et des paroles de son papa.

Une nouvelle brebis du confinement au château d'Andrézieux

C'est l'image qui vous fera sourire ce dimanche matin : une naissance chez une brebis noire du Velay. Bienvenue à cette petite boule de laine qui a vu le jour au château d'Andrézieux-Bouthéon ! Et ce n'est pas la seule !

Saint-Chamond met à l'honneur ses agents administratifs

Malgré le confinement, les services municipaux continuent de tourner. La ville de Saint-Chamond rend hommage à celles et ceux qui continuent de fournir les documents nécessaires à chacun, même dans cette situation si particulière.

Prendre la pose pour le Musée d'Art Moderne et Contemporain

C'est une des modes du moment pour s'occuper en temps de confinement : reproduire dans la réalité la pose plus ou moins naturelle d'un modèle de peinture. Ici le MAMC propose de prendre la pose pour reproduire "L’effroi" de Jean-Baptiste Greuze.

Des jeunes Stéphanois font les courses pour leur quartier

A la Cotonne, ils récupèrent les médicaments à la pharmacie et vont faire des courses pour des habitants qui ne peuvent pas se déplacer. Une jolie initiative encadrée par l'association AneF Loire.

Chambon-Feugerolles : les masques de Monique

Monique confectionne des masques pour son entourage - DR

Elle en a déjà réalisé une centaine. Monique distribue des masques 4 épaisseurs confectionnés par ses soins à sa famille, ses amis, ses voisins!