Jour après jour, France Bleu Saint-Etienne Loire s'efforce de relayer les initiatives des uns et des autres pendant le confinement décidé pour lutter contre le coronavirus.

Coronavirus : les initiatives et infos pratiques dans la Loire et la Haute-Loire au 36e jour de confinement

France Bleu Saint-Étienne Loire rassemble ici jour après jour les aides et initiatives qui se mettent en place dans la Loire et la Haute-Loire pendant le confinement. Nous ouvrons l'œil mais n'hésitez pas à nous les signaler via les réseaux sociaux : notre page Facebook ou notre compte Twitter !

La tournée du facteur quatre fois par semaine

Dès ce mardi 21 avril, les facteurs vont redistribuer le courrier un jour de plus, à savoir désormais quatre jours consécutifs (de mardi à vendredi) pour la distribution des courriers et colis. La Poste annonce aussi des réouvertures de bureaux dans la Loire à partir de ce mardi à Saint-Etienne, Bonson et Chazelles-sur-Lyon. 48 bureaux de poste sont désormais ouverts dans la Loire.

Casino offre des masques aux personnel soignants de la Loire

Le groupe Casino va livrer prochainement 2 millions de masques chirurgicaux aux personnels soignants en France. Plusieurs établissements dans la Loire sont concernés par ces dons : le Centre Hospitalier de Firminy, le Centre Hospitalier de Roanne et l'EHPAD de St-Etienne. La Croix Rouge du département sera également approvisionnée de masques.