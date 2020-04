Coronavirus : les initiatives et infos pratiques dans la Loire et la Haute-Loire au 37e jour de confinement

France Bleu Saint-Étienne Loire rassemble ici jour après jour les aides et initiatives qui se mettent en place dans la Loire et la Haute-Loire pendant le confinement. Nous ouvrons l'œil mais n'hésitez pas à nous les signaler via les réseaux sociaux notre page Facebook ou notre compte Twitter !

Des orchidées pour égayer l'Ehpad La Péronnière à La Grand-Croix

Plutôt que de jeter les fleurs qui lui restaient sur les bras faute de clientèle, un fleuriste installé à La Grand-Croix en a fait don à l'Ehpad La Péronnière.

Le CHU de Saint-Etienne explique comment bien porter son masque

Le port du masque pourrait devenir obligatoire dans certaines situations, notamment dans les transports en commun, au moment du déconfinement. Mais pour qu'il soit vraiment efficace, encore faut-il le porter correctement. Le CHU de Saint-Etienne a posté une vidéo sur sa page Facebook pour expliquer comment utiliser son masque comme il faut.

Saint-Etienne Métropole débloque 1,6 million d'euros pour aider les très petites entreprises

La métropole stéphanoise vient de voter une série de mesures pour aider les entrepreneurs et les commerçants mis en difficulté par le confinement. Elle prévoit notamment une avance de trésorerie pour les très petites entreprises "pouvant s'élever jusqu'à 20 000 euros". Les loyers et les charges doivent être suspendus pour 300 entreprises ainsi que l'annulation de la taxe de séjour et taxes de participation pour quelque 350 restaurants, bars et hôtels.

Un nouveau numéro pour joindre la CFDT

Le numéro de téléphone de l’UTI CFDT 42/43 change pendant le confinement, pour "assurer la continuité de service auprès des travailleurs et de nos adhérents", précise le syndicat. Le nouveau numéro c'est le 09 70 408 608.