Coronavirus : les initiatives et infos pratiques dans la Loire et la Haute-Loire au 38e jour de confinement

France Bleu Saint-Étienne Loire rassemble ici jour après jour les aides et initiatives qui se mettent en place dans la Loire et la Haute-Loire pendant le confinement. Nous ouvrons l'œil mais n'hésitez pas à nous les signaler via les réseaux sociaux notre page Facebook ou notre compte Twitter !

Reprise des visites dans les Ehpad municipaux de Saint-Étienne

Les proches des résidents des cinq Ehpad municipaux de Saint-Étienne reprennent ce jeudi, avec un protocole qui permet de respecter les mesures barrière. Des protections en plexiglass ont été installées, et il y a eu de nouveaux approvisionnements en gants, masques et gels hydroalcooliques dans les maisons de retraite stéphanoises, qui accueillent plus de 400 résidents

L'entreprise Janisset SAS va donner 10 000 masques aux Ehpad de Haute-Loire

L'industriel spécialisé dans le textile et le plastique basé à Monistrol-sur-Loire a décidé de répondre aux besoins en masques des Ehpad du secteur, en leur distribuant des masques chirurgicaux trois couches. La distribution a commencé début avril et va s'étaler jusqu'à début mai, explique la société dans un communiqué. Des établissements à Monistrol-sur-Loire, Sainte-Sigolène, Saint-Pal-de-Mont, Aurec-sur-Loire, Saint-Didier-en-Velay, Bas-en-Basset, Beauzac, Yssingeaux, mais aussi dans deux communes de l’Ardèche et de l’Allier ont reçu des masques. 10 000 unités doivent être distribuées au total.

Les commerçants de la Loire multiplient les initiatives pour une reprise d'activité

Livraisons, commandes à venir retirer en magasin, bons d'achats : les commerçants trouvent des moyens de reprendre un peu d'activité malgré le confinement. Dans la Loire, les initiatives se multiplient.