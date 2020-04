Jour après jour, France Bleu Saint-Etienne Loire s'efforce de relayer ici les initiatives des uns et des autres pendant le confinement décidé pour lutter contre le coronavirus.

Coronavirus : les initiatives et infos pratiques dans la Loire et la Haute-Loire au 40e jour de confinement

Message de remerciement au '"personnel médical" et aux caissiers affiché à l'arrêt de tram Hôtel de Ville de Saint-Étienne

France Bleu Saint-Étienne Loire rassemble ici jour après jour les aides et initiatives qui se mettent en place dans la Loire et la Haute-Loire pendant le confinement, mais aussi les infos pratiques en cette période inédite.

Un match ASSE-PSG sur jeu vidéo ce samedi soir

À défaut d'une finale au Stade de France, deux gamers disputeront un match ASSE-PSG ce samedi soir sur Fifa. Ça démarre à 20 heures sur leprogres.fr et sur la plateforme Twitch. Ilias El Rhazzaz, le lycéen stéphanois qui défendra les couleurs de l'AS Saint-Étienne est "passé tout près d’intégrer l’équipe de France de la discipline. On l’avait vu manette en mains sur Canal +, déjà aux commandes de l’équipe virtuelle de l’ASSE, lors de l’après-match de la soirée consacrée aux derbies le 5 avril", précise le journal La Tribune-Le Progrès. Son adversaire est un Parisien qui compte comme lui "parmi les meilleurs joueurs français du moment".

Distribution de nourriture et de produits d'hygiène aux étudiants de Saint-Étienne

La fédération des associations étudiantes de Saint-Etienne annonce avoir pu donner 170 colis aux étudiants précaires. De prochaines distributions sont prévues lundi et mercredi prochains.

Les masques des Tissages de Charlieu distribués à Cannes et mis en avant par le gouvernement

Apéro et dîner à emporter ou en livraison, le carnet d'adresses de l'office de tourisme de Saint-Étienne

De Firminy à Saint-Paul-en-Cornillon, en passant par Saint-Étienne, Saint-Galmier, Pavezin ou La Fouillouse, l'office de tourisme de Saint-Étienne répertorie une vingtaine de commerces et restaurateurs qui ont mis en place des systèmes de livraison ou de plats à emporter.