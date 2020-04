Jour après jour, France Bleu Saint-Etienne Loire s'efforce de relayer ici les initiatives des uns et des autres pendant le confinement décidé pour lutter contre le coronavirus.

Coronavirus : les initiatives et infos pratiques dans la Loire et la Haute-Loire au 41e jour de confinement

Le carrefour des aides, infos pratiques et initiatives dans la Loire et la Haute-Loire pendant le confinement, c'est ici ! France Bleu Saint-Étienne Loire les rassemble ici jour après jour. Nous ouvrons l'œil mais n'hésitez pas à nous faire signe signaler via les réseaux sociaux notre page Facebook ou notre compte Twitter !

Gardez la forme avec Élodie Clouvel

Les pompiers de la Loire et le gouvernement partagent ce dimanche sur les réseaux sociaux quelques conseils de la championne olympique de pentathlon stéphanoise, mouvements avec une simple bouteille d'eau et gainages au programme avec Élodie Clouvel !

À Saint-Chamond, 25 minutes pour se détendre et se renforcer

L'équipe de la piscine à vagues de Saint-Chamond propose régulièrement des séances de sport. Cette fois, il s'agit de se détendre et d'être ensuite dans les meilleures dispositions pour ensuite renforcer les cuisses et nos muscles profonds.

Les gendarmes de Saint-Paul-en-Jarez appellent les retraités et les veuves de la gendarmerie

Le télétravail existe aussi pour certains gendarmes qui contactent "tous les anciens de l'Arme, les veuves afin de prendre de leurs nouvelles, de les écouter et répondre à leurs interrogations. Ce simple contact téléphonique est souvent, pour beaucoup d’entre eux, source de joie et de réconfort", explique le poste dominical de la gendarmerie de la Loire. À tel point que la brigade de Saint-Paul-en-Jarez envisage d'appeler aussi "l'ensemble des personnes vulnérables vivant dans les quatorze communes" qui dépendent de la brigade.

La collecte des déchets ménagers reprend dans le Roannais

Il reste un mois pour participer au concours La Vie d'Après

Vidéo, podcast, texte, dessin, sculpture, collage... Beaucoup de modes d'expression sont possibles pour ce concours lancé par le Département de la Loire. Tous les 10-18 ans de la Loire peuvent participer jusqu'au 24 mai. L'occasion d'imaginer de nouveaux métiers, des projets de recherche scientifique, de nouvelles matières à enseigner, l'alimentation et les commerces de demain, de nouveaux vêtements. Les dix meilleures productions seront désignées début juin et récompensées par un VTT électrique, un ordinateur, un smartphone, une enceinte connectée et des bons d'achats.

40 000 masques produits en une semaine par les agents et élus du Département de Haute-Loire

Week-end de repos bien mérité pour la cinquantaine de volontaires réunis dans les locaux du Conseil départemental de la Haute-Loire : une production tellement bien organisée qu'elle a permis de confectionner 40 000 masques en tissu lavable. De quoi équiper les équipes des structures médico-sociales avant d'en distribuer aux communes altiligériennes.