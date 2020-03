Coronavirus - Les interdictions de déplacements et de rassemblements prolongées à Paris

L'interdiction de déplacement et de rassemblement sur les voies des berges de la Seine, les pelouses de l’esplanade des Invalides et du Champ-de-Mars est prolongée jusqu'à la fin du confinement, indique ce lundi matin la préfecture de police de Paris.

Le mot d'ordre est toujours le même cette semaine : "Restez chez vous !".

Pour éviter la propagation du Coronavirus, les déplacements et les contacts doivent être limités au maximum. La préfecture de police indique ce lundi que "l'interdiction de déplacement et de rassemblement sur les rives gauche et droite des voies sur les berges de la Seine Flèche et sur les pelouses de l’esplanade des Invalides et du Champ-de-Mars est prolongée jusqu'à la fin du confinement".

Didier Lallement a constaté que ces mesures avaient été efficaces la week end dernier. Si ces endroits étaient à nouveau ouverts au public, le préfet de police redoute que le confinement ne soit plus respecté. C'est pour cette raison qu'il prolonge ces mesures.

Seuls les riverains qui habitent tout près ou ceux qui travaillent à proximité de ces lieux peuvent s'en approcher mais il y aura des contrôles très stricts.

Attention, pas question toutefois d'aller pique-niquer ou prendre l'air sur les pelouses de l'esplanade des Invalides. Même les riverains n'auront pas de dérogation.