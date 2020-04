Coronavirus : les jardiniers peuvent retourner au grand air

Pour le préfet du Cher " C'est une mesure de bon sens ", vous pouvez sortir de chez vous pour aller entretenir votre jardin. Bien entendu, il ne faut pas que cela se transforme en une balade de famille. Une fois arrivé sur place, pas question non plus de boire l'apéro avec d'autres jardiniers. Le respect des distances de sécurité et des gestes barrière restent de vigueur. Pour le préfet du cher, les jardins sont des propriétés privées et donc l'accès doit rester libre... Cette mesure s'applique également pour les locataires de parcelles.

Michel Besse, président des jardiniers solidaires de Bourges © Radio France - Michel Benoit

De quoi réjouir Michel Besse, président de l'association des jardiniers solidaires de Bourges. Le jardinage, n'est pas forcément qu'un loisir. Il est souvent un appoint important pour beaucoup de familles aux revenus modestes : " Dans notre association, il y a 25 à 30 % de familles en grande difficulté, précise Michel Besse. Nous leur donnons des excédents de fruits et légumes. Un jardinier, c'est l'alimentation de toute une famille derrière. On ne peut pas laisser ces gens là dans leur appartement en leur disant, attendez le mois de mai ou juin pour faire vos semis. En ce moment, on est en pleine période favorable. On va pouvoir semer les petits-pois, planter l'échalote, l'oignon. Pour l'ail, c'est déjà un peu tard. On va pouvoir semer tous les plants qui, avec le retard, ne pourront être repiqués qu'en mai ou juin. Il y a beaucoup de choses à faire. N'attendons pas la fin du confinement pour nous y mettre. Il faut absolument utiliser cette autorisation de monsieur le préfet du Cher, tout en respectant évidemment les règles sanitaires nécessaires."