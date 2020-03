CORONAVIRUS : Les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté veulent donner leurs masques aux soignants

Les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté, solidaires avec les personnels soignants exposés au Covid-19. Ils appellent l'ensemble de leurs adhérents à faire parvenir au plus vite les masques anti-poussière qu'ils utilisent dans leurs exploitations aux personnels soignants.

On ne le sait pas assez mais sur leurs exploitations, certains agriculteurs, notamment les céréaliers utilisent des masques pour se protéger des poussières. Des masques de types FFP2 et FFP3, autant dire, qu'il s'agit de masques très similaires à ceux dont manquent nos personnels soignants dans les hôpitaux.

"Covid-19 : Appel à la solidarité, des masques pour des vies !"

Dans un communiqué les Jeunes Agriculteurs (JA) expliquent leur démarche. "De nombreux témoignage de médecins, urgentistes, infirmiers et autres membres du personnel de santé font état du manque de masques et autres protections contre le coronavirus, alors que ces derniers sont en première ligne pour soigner les malades" peut-on lire.

"Soutenir notre corps soignant"

Aussi "pour soutenir notre corps soignant, les Jeunes Agriculteurs Bourgogne Franche-Comté appellent les agriculteurs et plus largement toutes les personnes disposant de stock de masques respiratoires anti-poussières de type FFP2 et FFP3, à les donner aux soignants".

Jeunes agriculteurs (illustration) © Radio France - Christian Watier

"Les remettre sans plus attendre"

Les JA de Bourgogne-France-Comté invite ses adhérents "à les remettre, sans plus attendre, aux professionnels de santé (médecins, infirmiers, etc..) les plus proches en prenant les mesures de prévention nécessaires lors du dépôt".

"Chacun d'entre nous porte une part de responsabilité"

En Côte-d'Or, l'agriculture représente une activité importante avec pas moins de 53% de l'espace départemental soit 467.000 hectares de Surface Agricole Utile (SAU), 4 476 exploitations et 10.344 actifs en 2013. Combien de masques seront-ils collectés ? Quoiqu'il en soit les JA expliquent que "chacun porte une part de responsabilité quant à l’issue de cette crise sanitaire".

"Conservons le minimum de masques"

Le syndicat appelle à conserver "le nombre minimum de masques permettant la continuité de nos activités" mais à "faire preuve de solidarité envers les professionnels de santé pour qu’ils puissent assurer, sans risque, la continuité des actes médicaux sur l’ensemble du territoire français".

→ On reparle de cette initiative des Jeunes Agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté avec notre invité en direct ce samedi 21 mars sur l'antenne de France Bleu Bourgogne. Nous recevrons Baptiste Colson, agriculteur à Frenois dans le canton d'Is-sur-Tille, il est membre du bureau des JA de Côte-d'Or. Vous l'entendrez entre 7h30 et 7h45 (98.3 ou 103.7)