Coronavirus - Des jeunes de la cité des Indes à Sartrouville lancent des actions de solidarité

Des jeunes et "grands frères" de la cité des Indes, à Sartrouville (Yvelines), lancent et participent à des actions de solidarité. Ils offrent des paniers repas aux soignants d'Argenteuil. Ils prennent en charge le nettoyage des halls d'immeuble. Ils demandent aux autres cités de faire comme eux.

Des jeunes et les "grands frères" de la cité des Indes, à Sartrouville (Yvelines) se mobilisent. Ils ont décidé d'être à nouveau solidaires. Ils s’étaient déjà faits connaître en participant au "clean challenge" en 2019. Ce défi consistait à nettoyer leur cité et à poster le résultat sur les réseaux sociaux pour sensibiliser aux questions de propreté et d'environnement

Cette fois ils s'associent à la lutte contre le coronavirus en lançant et en participant à des nouvelles actions de solidarité.

Des paniers repas gratuits pour les soignants

La semaine dernière, les jeunes ont demandé aux commerçants de Sartrouville et des alentours d'offrir des paniers-repas au personnel hospitalier d’Argenteuil (Val-d’Oise). Les "grands frères", et "grandes sœurs" s'occupent de la livraison : pizzas, hamburgers, sushis, kebabs, galettes des rois, boissons.

Les jeunes nettoient les halls de leur immeuble

Les jeunes de la cité des Indes et le la cité 84 ont aussi lancé le #CleanTonHall. Ils nettoient les halls d’immeuble pour soutenir les femmes de ménage et pour éviter la propagation du coronavirus.

Les vidéos et photos de ces opérations sont partagées sur la page Facebook "Les GrandsFrères&Sœurs De Sartrouville", ainsi que sur Twitter, Snapchat et Instagram.