Coronavirus : Les "jolies" colonies de vacances du Béarn à l'heure du déconfinement

Les organisateurs de colonies de vacances craignaient de ne pas pouvoir "rentabiliser" les séjours. Souvent les hébergements se font en chambre de quatre à huit jeunes. L'interdiction d'occuper les lits superposés notamment, réduisait énormément les capacités d'accueil. Le dernier protocole permet d'installer les enfants sur les deux lits superposés mais tête-bêche. Le port du masque reste imposé uniquement lorsqu'il n'est pas possible de respecter les distances ; les règles du transport en minibus sont aussi assouplies.

Jean-pierre Traille, délégué général de la ligue de l'enseignement Copier

De nombreuses activités restent possible comme l'escalade - Ligue de l'enseignement

La ligue de l'enseignement en Béarn fera tout pour offrir de "vraies" vacances aux enfants

En Béarn, la ligue de l'enseignement possède 3 structures à Gourette qui peuvent accueillir un total de 250 jeunes et le refuge de l'Abérouat à Lescun qui peut en accueillir 87. Pour l'instant moins d'un tiers des séjours sont réservés. La ligue va donc regrouper les enfants sur Gourette.

Au centre de vacances de Gourette, des sorties VTT - Ligue de l'enseignement

Les organisateurs sont en train de régler tous les problèmes de nettoyage des locaux, le plus compliqué restera l'acheminement des enfants qui doivent arriver de toute la France. Là encore cela doit se faire dans le strict respect des règles. La ligue de l'enseignement se mobilise d'autant plus que les besoins sont là pour les familles et ces enfants après cette période difficile du confinement et de l'éloignement de l'école.

Une semaine de séjour transfrontalier pour cinquante euros tout compris

La ligue organise depuis trois ans des séjours transfrontaliers à l'aide de fonds européens (poctefa). Ils sont réservés aux enfants du département des Pyrénées Atlantiques, chaque groupe est composé de jeunes français et aussi de jeunes espagnols venus de la Navarre voisine. Les séjours sont organisés au refuge de l'Abérouat à Lescun et au centre Navarrais Belagua, juste derrière la Pierre-saint-Martin. Il reste quelques places au tarif imbattable de cinquante euros pour huit jours, tout compris. Pour tous les séjours il faut appeler la ligue de l'enseignement au 05 59 32 00 66.