Coronavirus : les joueurs du PSG vous montrent les gestes barrières pour limiter la contagion

Alors que toutes les compétitions de football sont à l'arrêt que les footballeurs parisiens ne s'entraînent plus pour limiter la contagion du coronavirus, les Rouge et Bleu sont mobilisés pour transmettre les messages de prévention pour lutter contre l'épidémie.

Les footballeurs parisiens sont privés de compétitions à cause du coronavirus et sont même invités à restez chez eux pour limiter les risques d'attraper le virus. Sensibles à la situation que traverse actuellement le pays, les Rouge et Bleu participent à leur manière à la campagne de lutte pour tenter de mettre fin à la pandémie. Les hommes de la capitale rappellent dans une vidéo les gestes simples pour se protéger et protéger les autres.

"Le Paris Saint-Germain reste engagé dans la lutte contre la prolifération du virus. En partenariat avec le gouvernement, plusieurs joueurs parisiens participent à la campagne de sensibilisation, au travers d’une vidéo dans laquelle Marquinhos, Verratti et Mbappé rappellent les gestes barrières", explique le club parisien dans un communiqué.