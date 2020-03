Coronavirus : les librairies indépendantes de Dijon peuvent-elles rouvrir ?

Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, expliquait jeudi dernier à la radio qu'il fallait faciliter la réouverture des librairies indépendantes frappées -elles aussi- de plein fouet par la crise du Coronavirus. Pourtant les principaux intéressés pensent que ce n'est pas possible pour le moment.

"Il faut rouvrir sous conditions les librairies indépendantes" voilà ce qu'a déclaré en substance Bruno Le Maire jeudi dernier sur France inter, le ministre de l'économie souhaitait de fait les retirer de la catégorie des "commerces non indispensables".

Plus de 3.000 librairies indépendantes en France

But affiché : soutenir nos 3.300 librairies indépendantes hexagonales face à la concurrence du géant Amazon qui poursuit ses activités malgré le confinement en France. Pour le ministre "les librairies sont effectivement un commerce de première nécessité".

Quatre librairies indépendantes à Dijon

Selon lui les clients pourraient venir un par un, acheter un livre et ressortir immédiatement des commerces. A Dijon, on compte quatre librairies indépendantes : Planète B.D. passage Darcy, Autrement Dit (spécialiste jeunesse) rue des Godrans, la Fleur qui Pousse à l'Intérieur place des Cordeliers et la Librairie Grangier sur la place du même nom. Depuis quelques jours elles sont toutes fermées.

Une fausse bonne idée pour le Syndicat de la Librairie Française

Alix Devevey, chargée de communication à la Librairie Grangier est à l'unisson du Syndicat de la Librairie Française qui trouve que ce projet de réouverture est une "fausse bonne idée" de Bruno Le Maire, même si cela part d'un bon sentiment. "On a bien sûr envie de voir nos librairies rouvrir leurs portes, de les faire vivre à nouveau et d'être à nouveau avec les clients mais c'est impossible aux vues des conditions actuelles car il faut que nous respections les consignes liées au confinement."

Message affiché sur le site de la librairie Grangier de Dijon - Capture d'écran

Ouverture impossible

Les librairies sont avant tout des lieux de vie, beaucoup plus que des lieux de vente. "Oui, les librairies sont des lieux de vie, à la librairie Grangier on a installé un café, il y a des canapés pour que les gens s'asseyent. Bruno Le Maire expliquait qu'il fallait mettre en place de nouvelles consignes pour que cet accueil puisse se faire de nouveau mais cela me parait très compliqué dans ma librairie".

Même les livraisons sur internet sont impactées

Alix Devevey explique que même les livraisons de livres sur internet sont à l'arrêt depuis que le confinement a débuté. "Ce service n'est plus assuré pour ces mêmes raisons sanitaires. Pour des raisons de santé publique ces livraisons sont suspendues. Je suis même étonné qu'Amazon continue de travailler normalement".

Le soutien du gouvernement

La librairie Grangier a été créé il y a une quinzaine d'années, elle emploie 25 salariés. Elle est fermée depuis lundi midi dernier. Le ministre de la culture, Franck Riester, a annoncé, mercredi dernier débloquer, une "aide d’urgence" de 22 millions d’euros pour plusieurs secteurs culturels en raison de la crise du Coronavirus. Parmi ces 22 millions, 5 millions sont dévolus au secteur du livre.