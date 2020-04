Coronavirus : les livraisons à domicile augmentent dans les restaurants bretons encore ouverts

Depuis les mesures de confinement mises en place pour freiner la propagation du coronavirus, la plupart des restaurants sont fermés. Certains sont encore ouverts et proposent des livraisons à domicile, notamment avec les plateformes Uber Eats et Deliveroo. Les commandes ont augmenté.

"Depuis que la plupart des restaurants a fermé à Quimper, les commandes ont augmenté", lance Sébastien, gérant d'un restaurant de burgers. "D'habitude, nous avons beaucoup de commandes au début du mois et après ça se calme. Là, c'est tous les jours pareil, une soixantaine d'appels", ajoute-il.

Même constat à Brest, dans un restaurant de sushis. "Les commandes sont plus nombreuses, et le panier moyen est lui aussi plus élevé, passant de 25 euros en temps normal à 35 euros en moyenne en ce moment", précise Sam, le gérant de l'établissement. Il souligne également l'augmentation des livraisons par Uber ou Deliveroo, plutôt que par ses propres livreurs, comme dans le restaurant de burgers de Sébastien. Et pour cause, les livraisons sont gratuites en ce moment ou moins chères sur ces plateformes que d'habitude.

Protéger les livreurs

Des mesures de protection sont prises pour les livreurs. "Ils portent des gants et des masques", indique Sam. "Nous passons beaucoup par le téléphone et nous déposons la commande sur une table, que le livreur vient récupérer, tout en gardant une distance entre nous. Nous désinfectons aussi le terminal de paiement à chaque utilisation", ajoute Sébastien. Des gels hydroalcooliques sont également mis à disposition pour les livreurs.

Chez les clients, même mesures de précaution : "La commande est déposée devant le logement du client, le livreur toque et s'en va", explique Valérie, patronne d'une pizzeria à Lorient.

Certains clients se déplacent encore pour des commandes à emporter. Là encore, les gestes barrières sont les mêmes. "Ils restent de l'autre côté de la barrière, du moins une table qui fait office de barrière, sur laquelle est posée la carte. Je leur ai également mis des gants et du désinfectant", glisse Valérie, qui comptent environ 5 clients par jour pour la vente à emporter.