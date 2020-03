VIDÉO - Coronavirus en Béarn : Mickaël, livreur et en première ligne

Mickaël a été équipé par son employeur. Il porte le masque. Et dans la cabine de son camion il y a des serviettes, du savon liquide et depuis la veille un flacon de gel hydroalcoolique. Il livre du surgelé alimentaire. Les commandes de la succursale de Denguin à laquelle il est rattaché, ont augmenté de 30% depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus. Il livre 60 clients par jour ; 60 contacts physiques.

La trouille

Mickaël spontanément répond "oui" quand on lui demande s'il a la trouille. Et puis il se reprend. Il dit "on n'est pas serein". Pas serein pour lui, mais surtout pour sa famille. Il est séparé. Ses enfants vivent en région parisienne avec leur mère. Cette dernière est infirmière : "elle trie les malades sous une tente à l'entrée de l'hôpital", et ses enfants sont diabétiques. "Faut pas penser qu'à soi et j'essaye d'avancer chaque jour."