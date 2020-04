Le préfet de Seine-Maritime a pris un arrêté pour interdire les locations touristiques et saisonnières dans le département jusqu'au 15 avril. La préfecture veut ainsi empêcher les "déplacements de loisirs" et en particulier les départs en vacances.

Coronavirus : les locations touristiques et saisonnières interdites en Seine-Maritime

Comme le Calvados le week-end dernier et d'autres départements du littoral français, le préfet de Seine-Maritime annonce ce mardi 7 avril 2020 avoir pris un arrêté visant à interdire les hébergements à vocation touristique dans le département normand jusqu'au 15 avril prochain. Cet arrêté est destiné à assurer le respect du confinement "qui est l'outil essentiel pour limiter les tensions sur nos capacités de réanimation" indique la préfecture. L'objectif est d'empêcher notamment les départs en vacances au moment où débutent les vacances de printemps.

Cet arrêté préfectoral interdit les locations de chambres d’hôtel pour motif touristique et les locations saisonnières, y compris via des plateformes de mise en relation. Toutefois, ce dispositif n’empêche pas les hébergements professionnels à l'hôtel, ni l’hébergement d’urgence des personnes précaires. Les préfets du Calvados, de la Manche et de la Somme ont pris des arrêtés équivalents.