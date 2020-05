Coronavirus : les magasins de tissus du Loiret ne désemplissent pas avant le déconfinement

Le bruit caractéristique des métrages de tissu qui se déchirent sous les doigts des vendeuses du magasin Tissus Jaurès à Fleury-les-Aubrais, rythme les échanges. Ici on s'attarde sans doute un peu moins qu'avant à choisir la couleur ou les motifs des tissus que l'on emportera. On parle plutôt grammage, valeur du tissage, résistance au lavage.

Car depuis sa réouverture le 28 avril dernier, l'enseigne ne vend que de quoi faire des masques, du tissu, des élastiques, du fil. "On a commencé à faire des stocks avant même le jours après le début du confinement, on sentait qu'il se passait quelque chose, qu'on manquerait de masques", explique Fernanda Regadas, la responsable du rayon tissus, derrière sa visière en plexiglas.

Le bon tissage et la bonne résistance au lavage

Il a fallu veiller à commander le bon tissu, celui que conseillent les vendeuses va au-delà des normes de l'AFNOR (association française de normalisation, organisme qui élabore les normes en France et qui a émis ses recommandations pour fabriquer un masque en tissu). "On a commandé une popeline en coton-polyester au tissage très serré et qui résiste au lavage à 60 degrés, c'est vraiment une bonne protection", dit Fernanda Regadas.

On fabrique aussi des masques pour nos employés

Dans le rayon, Stéphanie, gérante du restaurant Phood à Orléans, est venue avec sa fille Mathilda, c'est elle la couturière de la famille. Elles veulent du tissu noir, "pour fabriquer des masques pour nos employés", confie Mathilda. "C'est normal, il faudra qu'on puisse rouvrir dans de bonnes conditions."

Et puis il faut des masques pour toute la famille, "plus d'une vingtaine" compte Mathilda. "On est cinq, et il nous en faudra plusieurs, donc oui ça fait beaucoup." Ca n'inquiète pas Stéphanie, la maman : "c'est ma fille qui coud, moi je repasse, mon autre fille fait les plis, le petit participe aussi, ça nous fait aussi un bon moment à partager en famille."

Le magasin Tissus Jaurès à Fleury les Aubrais dans le Loiret pendant l'épidémie de coronavirus © Radio France - Anne Oger

Françoise, elle, fabrique des masques depuis déjà plusieurs semaines, elle était à cours de tissu. "Je fais des masques pour mes collègues de travail. Je suis à l'hôpital d'Orléans, du côté administratif. On pourrait demander des masques chirurgicaux, mais on préfère les laisser aux soignants." Elle en a déjà fait une quarantaine et ne va pas s'arrêter là.

Idéalement huit masques par personne

Ici les couturières sont plus au moins expérimentées (on voit assez peu d'hommes dans la file d'attente), comme cette orléanaise qui a appris seulement en septembre, "un pressentiment peut-être", mais qui en est déjà à une centaine de masques fabriqués. "On en a fait pour la ville d'Orléans, pour le département du Loiret, maintenant on va s'occuper de nous !"

Ici comme ailleurs le nombre de clients présents dans le magasin est limité, la file d'attente se forme à l'extérieur. Et à l'intérieur les conseils des vendeuses sont précieux : "avant même le début du confinement on a commencé à se renseigner, à regarder des tutos sur internet", se souvient Fernanda Regadas. Elle conseille à ses clients de compter au moins huit masques par personne, pour pouvoir les laver régulièrement et en changer toutes les quatre heures.

Au début on s'est bien fait laminer par tout le monde

"On a mis un post sur facebook, pour apprendre comment faire un masque à nos clients, et on s'est fait remettre à notre place par le corps médical, comme quoi ça ne servait à rien. Bon eh bien maintenant ça sert, on le voit bien !" plaisante Fernanda. En à peine une semaine d'ouverture, les Tissus Jaurès ont vu passer pas loin d'un millier de clients.