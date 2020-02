Coronavirus : les maires d'Île-de-France ont reçu un "kit d'information" pour informer leurs administrés

Les maires en deuxième ligne après les soignants face au coronavirus. De plus en plus sollicités par leurs administrés au sujet des mesures à prendre et des directives à suivre, alors que la maladie semble gagner progressivement la France.

Pour aider le élus, l'Agence régionale de santé leur a transmis ce mercredi un "kit d'information" sur le coronavirus. Ce document synthétise les informations et les conseils du gouvernement pour "poser clairement les termes et permettre aux élus de diffuser une information fiable".

Des interrogations à l'approche de la rentrée

L'objectif est d'aider les élus à lutter contre les rumeurs qui se répandent de manière incontrôlée sur les réseaux sociaux, un document important à l'approche de la rentrée scolaire.

"Nous devons donc apporter des réponses, en diffusant une information en phase avec l'Education nationale et uniformisée à l'échelon local, avec le plus de clarté possible", le président de l'AMIF et maire d'Evry-Courcouronnes dans l'Essonne.

Et l'élu de conclure, comme une mise en garde "à deux semaines des élections municipales, il ne faudrait surtout pas que le sujet s'invite de la plus mauvaise façon dans la campagne".