Coronavirus : les mariages doivent être reportés

Dans le cadre des mesures de restrictions et de confinement face à la pandémie de coronavirus, les mariages prévus pendant la période sont reportés. Seuls ceux à caractère "urgent" pourront toutefois avoir lieu.

La pandémie de coronavirus et les mesures de restrictions en vigueur contraignent les amoureux à trouver une nouvelle date pour leur union : les mariages doivent être reportés. Et on ne parle pas là de leur célébration - déjà contrariée par l'interdiction des rassemblements - mais bien de la signature devant le maire.

Toutefois, les mariages présentant un caractère urgent pourront avoir lieu, comme celui d'un militaire qui s'apprête à partir en mission à l'étranger, ou bien un mariage dont l'un des membres du couple arrive en fin de droits, étant de nationalité étrangère. Des exceptions, mais pas si rares : à Chambéry, deux des quatre mariages programmés ce samedi auront bien lieu, selon le maire. Ils se feront à huis-clos, avec les mariés accompagnés uniquement de leurs témoins. Quant aux deux autres couples qui devaient s'unir, ils devront trouver une nouvelle date.

Le mariage étant un acte juridique encadré par le parquet, les mairies de Savoie et de Haute-Savoie ont reçu un courrier ce jeudi du parquet général, celui-ci relayant la décision prise par l'Etat.