Coronavirus : les masques à Romans-sur-Isère et Bourg-de-Péage dès vendredi.

Dans la dernière ligne droite avant le déconfinement prévu (théoriquement) à partir du 11 mai, les municipalités qui ont commandé des masques de protection s'activent pour les distribuer à la population. Et parfois, si la date est identique, la méthode diverge.

À Romans-sur-Isère, distribution dans une dizaine de centres

Les 8, 9 et 10 mai, la Ville a prévu de distribuer à chaque Romanais, un ou deux masques réutilisables, en fonction des livraisons. L'un est offert par la municipalité, l’autre par la Région. Si la dotation prévue par Auvergne Rhône-Alpes n’arrive pas d’ici le 8 mai, les habitants ne recevront dans un premier temps que celui de la Ville, le second sera distribué ultérieurement. Une seule personne majeure pourra récupérer les masques pour toute sa famille. Il faudra fournir une pièce d'identité par membre du foyer (carte d'identité, passeport, permis de conduire, carte vitale avec photo....) et/ou livret de famille pour les enfants qui n'en possèdent pas. Pour justifier de la résidence à Romans, il faudra présenter soit sa taxe d'habitation principale (même si vous en êtes exonéré), soit un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’électricité, gaz, eau, téléphone, quittance de loyer). Les personnes travaillant à Romans mais n’y résidant pas devront se rapprocher de leur commune ou de leur employeur. La distribution se fera par ordre alphabétique des noms de famille, selon le planning suivant :

- A à H, le vendredi 8 mai, de 8h à 18h et le samedi 9 mai, de 8h à 13h ;

- I à Z, le samedi 9 mai, de 13h à 18h et le dimanche 10 mai, de 8h à 14h.

- Les personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales ou qui n’auraient pu venir sur les créneaux précités auront la possibilité de retirer leur()s masque(s) dimanche 10 mai, de 14h à 18h, dans le lieu de distribution le plus proche de leur domicile. 10 centres de distribution sont prévus , il faudra regarder sur sa carte électorale le numéro de son bureau de vote, puis se reporter au tableau ci-dessous.

No 1 et 6 (salle des Cordeliers et salle Charles Michels)

Parvis des Cordeliers (sous les arcades), place Jules-Nadi

No 2 et 15 (école des Ors et stade de la Paillère)

Stade la Paillère (entrée principale), rue de la Pailllère

No 3 (école Jean Jaurès)

Ancien préau de l’école Jean-Jaurès, rue Pierre-Curie

No 4, 5 et 17 (école maternelle de la Martinette, école L et R Aubrac et gymnase Roger François)

Gymnase Roger-François, route de Saint-Donat

No 7 et 8 (écoles Jean Monin et Simone Veil, les Méannes)

Stade Marcel-Guillermoz, rue André-Chenier

No 10 (école Saint Exupéry)

Gymnase Sauveur-Silvano, rue Roger-Seignobos

No 9, 11, 12 et 18 (école et salle polyvalente Jules Nadi, école de la Pierrotte, salle Aragon)

Salle Aragon, route de Génissieux

No 13, 19 et 20 (école des Arnauds, école Pouchelon, villa Boréa)

Maison du Judo, 87 avenue Adolphe-Figuet

No 14 (maison de quartier des Ors)

Service des Sports – 23, rue Magnard

No 16 (théâtre de la Presle)

Préau de la Cité de la musique, quai Sainte-Claire

Il ne sera fait aucune distribution par boîte aux lettres pour éviter tout vandalisme ainsi qu’un éventuel trafic. Pour les personnes âgées ayant perdu leur autonomie ou les personnes dont l’invalidité ne permet pas de se déplacer, contacter le 04 75 71 37 20, à partir de ce mardi 5 mai.

À Bourg-de-Péage, les masques à domicile

Dans la commune voisine, les masques seront distribués également le week-end du 8 mai. Les habitants doivent s'inscrire auprès de la mairie, préciser leurs besoins.Les élus déposeront ensuite chez eux deux masques par personne (taille adulute ou taille enfant) . La encore, il ne s'agit que de la dotation municipale, un troisième masque sera offert par la Région.