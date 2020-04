Coronavirus : les masques arrivent bientôt à Héricourt

Une importante commande de masques de protection destinés à toute la population du Pays d’Héricourt ainsi qu'aux services communaux et intercommunaux a été passée par Fernand Burkhalter, le maire d’Héricourt et Président de la Communauté de Communes du Pays d’Héricourt. Ces masques de catégorie 2 UNS 2, lavables au moins 30 fois, seront réceptionnés au plus tard le 15 mai prochain et seront distribués gratuitement à l’ensemble des habitants de la Communauté de Communes du Pays d’Héricourt. Les modalités de distribution à la population seront communiquées et précisées ultérieurement indique le maire dans un communiqué.