Coronavirus : les masques commandés par la région Bourgogne-Franche-Comté réquisitionnés pour le Grand Est

Les masques, des biens de plus en plus rares et prisés en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus. La présidente de la région Bourgogne Franche-Comté, Guite Dufay, en a fait l'expérience tout récemment. La région attendait sa commande de 2 millions de masques. Une commande arrivée en partie, sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse, en même temps que celle passée par l'ARS de la région Grand Est et celle de la région Grand Est, dans un avion en provenance de Chine. "J'ai attendu toute la journée qu'on m'appelle pour pouvoir envoyer les camions qui étaient prêts à aller chercher puis distribuer ces masques dans chacun de nos départements, destinés aux EPHAD et aux services de soin à domicile."

Pression des autorités pour réquisitionner les masques pour le Grand Est

La présidente de Bourgogne-Franche-Comté explique "qu'il y a eu une pression très forte des autorités, de la sous-préfecture mais aussi de l'ARS, _vu le contexte de crise sanitaire dans le grand Est_, pour ne pas faire sortir ces masques du territoire." Mais Marie-Guite Dufay ne veut pas exagérer l'affaire. "La commande qui est arrivée n'était pas complète,, et le complément doit arriver ce weekend donc nous allons pouvoir récupérer la totalité des masques d'ici dimanche, et si tout va bien les mettre à disposition de nos départements dès lundi ou mardi."

D'autres commandes attendues cette semaine

La présidente de région se veut rassurante, "une autre commande de deux millions de masques doit également arriver dans la semaine ainsi qu'une troisième commande, ce qui fait que nous devrions avoir près de 4,5 à 5 millions de masques à disposition d'ici la fin de la semaine prochaine, pour les établissements médico-sociaux et le personnel sanitaire."

Les associations humanitaires comme les Restaus du cœur ou les épiceries sociales ne seront pas oubliées non plus précise Marie-Guite Dufay, "j'entends aussi les alarmes de ces associations qui ont du mal à poursuivre leur travail en l'absence de masques."