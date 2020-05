Coronavirus : les masques, sujet sensible à Bourgoin-Jallieu

Cette semaine, les Berjalliens vont recevoir les premiers masques de la mairie. Le sujet devient politique alors qu'on doit connaître dans la nuit l'avis du conseil scientifique sur la tenue ou non du second tour des municipales en juin. A Bourgoin-Jallieu, il y a 3 candidats encore en lice.

En tissu, faits "maison" ou achetés en magasin, ou encore chirurgicaux, etc. les masques fleurissent sur les visages. Un moyen de lutter contre le coronavirus. Ces masques sont aussi de plus en plus présents dans les conversations et deviennent un sujet "sensible" dans certaines communes où ils ne sont pas encore arrivés alors qu'on en est à 8 jours de déconfinement.

C'est le cas à Bourgoin-Jallieu par exemple. Une première série de masques va arriver cette semaine dans les boîtes aux lettres. Les masques, fabriqués par l'entreprise locale Sofileta, ont été mis sous enveloppe ce lundi matin et confiés dans la foulée à La Poste. Laurence est l'une des quelque 30 agents municipaux a avoir préparé ces enveloppes et elle confirme que les Berjalliens attendent ces masques. "Ma mère, par exemple, qui a 75 ans et qui est diabétique. Elle comptait dessus. Pour en trouver, c'est difficile."

Critiqué pour ces livraisons tardives, le maire avance le délai de conception pour des masques de qualité

Damien Perrard, de l'opposition de gauche, est arrivé 2e au soir du 1er tour des municipales avec 210 voix de retard sur le maire sortant. Et depuis début mai, il est sorti de son silence et formule nombre de griefs à l'égard de la gestion de cet épisode par le maire. Il regrette notamment que les décisions soient prises sans que le conseil municipal dans son ensemble ne soit concerté.

Il critique aussi cette livraison tardive. "Il y a un manque d'anticipation. Je prends l'exemple de la commune de La Tour-du-Pin. Dès le début, ils ont commandé des masques chirurgicaux qu'ils ont fournis aux habitants et ensuite les autres masques (ndlr : des masques lavables) sont arrivés. Ce laps de temps a été comblé par les masques chirurgicaux." A La Tour-du-Pin, les masques chirurgicaux ont été donnés début mai et les autres ont été remis le week-end dernier.

Le maire, Vincent Chriqui, explique pour sa part que "ça ne tarde pas puisqu'on est livré en même temps que les premières communes pour ces masques haute-performance (...) Cela aurait été très compliqué d'organiser une distribution pour 30.000 habitants de masques fabriqués de manière artisanale", invoquant qu'il fallait s'assurer d'une même qualité pour tous, pour ne pas avoir à organiser de nouvelles distributions très vite. Ces masques lavables peuvent être réutilisés plus d'une cinquantaine de fois d'après le maire.

La municipalité a décidé de confier la fabrication des masques à la société berjalienne Sofileta qui a du mettre en place -comme d'autres entreprises- des lignes de production. Et pour Vincent Chriqui, cette organisation en un temps record et face à une demande massive explique ces délais. Pour Jean-Claude Pardal, ancien adjoint et 3e candidat qualifié à l'issue du 1er tour, "à ce moment-là, on ne fait pas de la communication politicienne pour dire "vous inquiétez pas, je gère, tout va bien" et finalement se rendre compte que ce n'est pas ce qui se passe (...) J'ai proposé mon aide. Je n'ai toujours pas de réponse. Peut-être que tous ensemble on aurait trouvé des solutions pour que ça aille un peu plus vite."

Des masques distribués en partie par la Poste, les autres à retirer plus tard

La Poste va distribuer un masque par foyer cette semaine. La mairie ne sachant pas combien de personnes vivent dans chaque habitation, il faudra ensuite chercher les masques manquants à la salle polyvalente. Pour l'instant, aucune calendrier n'est précisé. Sofileta doit encore lui fournir l'autre moitié de la commande. La facture est de l'ordre de 100.000 euros.

Par ailleurs, comme les autres habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes, les Berjalliens doivent recevoir un masque offert par le conseil régional. Les distributions dans les petites communes ont commencé la semaine passée en Isère. Pour le moment, la Région ne donne pas de date pour la commune de Bourgoin-Jallieu.