Coronavirus : les matches de Ligue 1 et des Bleus se joueront à huis-clos ou devant 1.000 spectateurs

"Dans cette période, le huis-clos peut devenir notre doctrine d'organisation des compétitions et du sport professionnel", a déclaré lundi la ministre des Sports Roxana Maracineanu lors d'un point presse alors que le gouvernement a interdit tout rassemblement de plus de 1.000 personnes.

Preuve en est avec la décision de faire jouer à huis-clos le 8e de finale retour de Ligue des Champions entre le PSG et Dortmund au Parc des Princes ce mercredi.

Ligue 1 et matches des Bleus concernés jusqu'au 15 avril

Toutes les rencontres sportives se joueront à huis-clos ou avec 1.000 spectateurs jusqu'au 15 avril en France : "Comme vous le savez, le ministre de la Santé, Olivier Véran a annoncé hier de nouvelles mesures pour limiter la propagation du coronavirus dans notre pays. Parmi ces mesures, celle qui impacte le plus l'écosystème sportif est la limitation des rassemblement à 1.000 personnes en milieu ouvert comme en milieu confiné. A ce stade, cette règle s'applique jusqu'au 15 avril".

La ministre des Sports a par ailleurs expliqué que la jauge de 1.000 personnes s'appliquera aux prochains matches de Ligue 1, ainsi qu'aux prochains matches de l'équipe de France masculine, France-Ukraine et France-Finlande, prévus respectivement le 27 mars à Saint-Denis et le 31 à Lyon. Et d'insister : "S'ils sont reportables, ils seront possiblement reportés, sinon ils devront respecter cette jauge de 1.000 personnes".

Le match du Tournoi de France féminin mardi entre les Bleues et les Pays-Bas, et le duel Lens-Orléans en Ligue 2, prévu lundi soir (20h45), auront lieu à huis clos à cause de la propagation du coronavirus, a annoncé la ministre des Sports Roxana Maracineanu confirmant aussi un huis clos pour Brésil-Canada, l'autre affiche du Tournoi de France mardi soir.

La finale de la Coupe de la Ligue entre Paris et Lyon prévue le samedi 4 avril devrait également être concernée.

En rugby, la dernière rencontre du XV de France dans le Tournoi des Six Nations prévue samedi au Stade de France face à l'Irlande a été reportée.

Le Top 14 devrait donc aussi se jouer avec des tribunes vides le week-end prochain, tout comme les matches de championnat de basket ou de handball, car tous sont concernés par l'abaissement de la jauge d'interdiction.

Huis-clos ou 1.000 spectateurs : décision "au cas par cas"

Roxana Maracineanu a estimé que chaque événement sera traité au cas par cas pour déterminer s'il doit faire l'objet d'un huis-clos ou si la jauge des 1.000 personnes est à appliquer.

Le dernier mot revenant à la préfecture. À Lyon par exemple, les autorités ont décidé que la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et le Stade de Reims prévue vendredi 13 mars à 20h45 se jouera à huis-clos.