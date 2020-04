Coronavirus : Les mauvais comportements sur les déchets se multiplient en Creuse

Les mouchoirs en papier usagés, les gants, masques doivent être jetés dans des sacs. Evolis 23 qui ramasse la moitié des déchets du département tient à rappeler les consignes pour sortir vos déchets tout en protégeant le plus grand nombre.

"Les éléments souillés ne doivent pas être déposés avec les recyclable", il s'agit d'un rappel qui s'adresse à la population creusoise. Ces derniers jours, une recrudescence de comportement inappropriés est notée par les agents de ramassage des déchets. Des éléments souillés (mouchoirs en papier usagers ou encore gants) se sont retrouvés sur les tapis de tri.

Le problème est que ces éléments sont potentiellement hautement porteurs du Coronavirus et sont ensuite triés à la main par les agents d'Evolis 23. Le prestataire appelle donc la population à jeté ces mouchoirs dans des sacs plastiques fermés. Ces sacs doivent ensuite être mis dans le sac plastique pour ordures ménagères.

Masque laissé à l'abandon sur une poubelle - Evolis23

Les mouchoirs, masques ou gants ne doivent plus être jetés dans les poubelles de recyclage mais bien les poubelles grises et non jaunes. Les agents se sont ainsi retrouvés ces derniers jours face à des situations risqués :