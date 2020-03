Coronavirus : les médecins généralistes doivent s'adapter

Dans ce cabinet médical du centre-ville de Bordeaux, la salle d'attente unique a disparu. Pour éviter les contacts entre les patients, les médecins ont optimisé l'espace pour créer trois salles d'attente. Il a fallu sacrifier une salle de consultation : elle a été transformée en espace d'attente pour familles avec enfants. Les patients sans symptôme du coronavirus s'assoient dans le couloir, à distance les uns des autres. Ceux avec symptôme prennent la salle d'attente d'origine.

Je change de masque toutes les quatre heures.

Les magazines autrefois empilés sur la table ont laissé place à un distributeur de gel hydroalcoolique. Entre chaque patient, les salles de consultation sont désinfectés à grands coups de pulvérisateur. Les médecins portent continuellement des masques. "Je le change toutes les quatre heures" raconte l'une des médecins de ce cabinet. "Il en reste 50, j'espère qu'on va en recevoir."

La téléconsultation pour désengorger les salles d'attente

Près de la gare Saint-Jean, le docteur Boutges exerce depuis 38 ans. Lui qui, à deux ans de la retraite, avait décidé de ne pas se mettre à la téléconsultation, a changé d'avis dès le début de l'épidémie. Il équilibre entre consultations par vidéo et physiques, au cabinet. "Je m'arrange pour alterner les créneaux, pour que les gens ne se croisent pas en salle d'attente."

"J'ai mon masque en permanence" Copier

Pour ceux qui viennent au cabinet, le docteur Boutges a pris des précautions : masque pour lui et ceux qui toussent, et seul le médecin manipule les portes ou même la carte vitale. Avec des gants. "Je les change à chaque patient (...) on nettoie aussi les poignées deux à trois fois par jour, sachant que pour l'instant à Bordeaux, tout ça est assez calme." Beaucoup de patients, concluent le médecin, sont surtout anxieux et ont besoin d'être rassurés.