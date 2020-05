Le gouvernement a autorisé la reprise des cérémonies religieuses en public. Des messes sont organisées dès ce dimanche 24 mai en Loire-Atlantique et en Vendée.

Coronavirus : les messes reprennent en Loire-Atlantique et en Vendée

Les fidèles peuvent enfin retourner à la messe. Le gouvernement a publié un décret autorisant les cérémonies religieuses, à condition de respecter certaines règles sanitaires. À Nantes, il y aura des cérémonies dès ce dimanche 24 mai, aux églises Saint-Nicolas et Sainte-Madeleine par exemple. En Vendée, les églises de Fontenay, de Challans, la cathédrale de Luçon, mais aussi l'église Saint-Louis de la Roche sur Yon vont accueillir des messes ce dimanche.

"Il y a un nombre de places bien déterminer pour les fidèles. En général, seulement un quart des sièges seront occupés", nous explique Foulques O’Mahony, responsable de la communication du diocèse de Vendée. "Les enfants de plus de 11 ans devront porter un masque, il y aura du gel hydroalcoolique pour se nettoyer les mains."Autre mesure : un siège sur deux sera condamné pour respecter la distanciation physique. Cependant les fidèles qui viennent en famille pourront s'asseoir sur le même banc.

Un site internet mis en place pour éviter les attroupements

Pour juguler le nombre de fidèles, un bénévole sera chargé de gérer les entrées et les sorties. Il y aura un sens de circulation dans l'église. Et puis, pour les Vendéens qui veulent éviter les messes bondées, il est possible de réserver un créneau pour assister à une cérémonie à l’église de la Roche sur Yon, à la Cathédrale de Luçon ou encore à l’église de Saint-Hilaire. Il faut vous inscrire sur le site kelmesse.org.